"Nu exista decizie a Curtii Constitutionale care sa nu produca efecte juridice, dupa cum nu exista decizie a Curtii Constitutionale care sa nu fie respectata de orice persoana fizica, orice persoana juridica, orice autoritate. Noi avem doar comunicatul (Curtii Constitutionale - n.r.).

Asteptam considerentele, momentul publicarii deciziei in Monitorul Oficial si atunci sigur ca putem sa facem mai multe aprecieri. Dar in momentul acesta, in limitele comunicatului, cred ca este bine sa ramanem in rezerva iar fiecare sa-si indeplineasca obligatiile pe care le are", a sustinutl ministrul Justiei in contextul in care Curtea Constitutionala a Romaniei a constatat, miercuri, ca exista conflict intre puteri in cazul respingerii revocarii sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, potrivit romanialibera.ro.