"CCR a fost deturnata de la apararea Constitutiei si a fost transformata in avocatul intereselor private ale coalitiei PSD-ALDE.

Presedintele reprezinta institutia cea mai legitima, cu atributii clare in Constitutie. Nimeni nu-l poate constrange pe Presedinte sa semneze impotriva atributiilor constitutionale clare pe care le are. Nici macar CCR, acum acaparata de politicul nociv care subordoneaza intreaga tara. Decizia de azi nu are la baza niciun argument juridic.

Nu exista niciun articol in Constitutie care sa impuna Presedintelui obligativitatea de a da curs propunerii Ministrului Justitiei de revocare a Procurorului sef al DNA.

Din punct de vedere tehnic juridic, sesizarea era inadmisibila", a scris Raluca Turcan pe Facebook.