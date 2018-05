"In ultima perioada am avut o serie de dovezi ca institutiile statului sunt disfunctionale. Sustinerea partidului si nu legea a devenit cel mai important factor in decizie. Am vazut asta la CNCD si acum la Curtea Constitutionala a Romaniei.



Prin decizii precum cea de de azi (n.r.- miercuri ) judecatorii Curtii Constitutionale indeparteaza tot mai mult institutia de rolul sau de gardian al Constitutiei si o transforma intr-un jucator politic. Acest lucru este inadmisibil in democratie.

Ca parte a unui proces de reformare a statului, pe care Miscarea Romania Impreuna il va propune in programul sau politic, Curtea Constitutionala trebuie depolitizata complet pentru a-si relua rolul.

Rolul Presedintelui Romaniei, ales prin vot direct de catre milioane de cetateni, nu poate fi modificat de CCR prin decizii cu iz de pozitionare politica.

Nu e deloc in regula! Ajungem sa trebuiasca sa aparam democratia de insasi Curtea Constitutionala?", a scris Dacian Ciolos pe Facebook.