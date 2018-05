"Cel mai normal ar fi fost ca dupa aceasta decizie sefa DNA sa demisioneze. Asa cred eu ca ar fi fost normal. Il scuteste si pe presedinte de a ramane intr-o postura foarte complicata", a afirmat Tariceanu miercuri seara la Romania TV.

El considera ca, in contextul actual, dupa decizia CCR, Laura Codruta Kovesi poate, din punct de vedere juridic, sa isi continue activitatea semnand ca sef al DNA si sa participe la reuniunile structurilor de securitate nationala, "dar nu si moral".

Intrebat de ce crede ca nu a demisionat inca sefa DNA, Tariceanu a raspuns: "Crede ca are sprijin extern. Pentru multi dintre cei care ocupa functii se pare ca mai putin conteaza opinia cetatenilor romani, conteaza mai mult sprijinul extern. Banuiesc. Poate gresesc, nu stiu".

Tariceanu sustine ca seful statului ar fi trebuit sa isi lase "o marja de rezerva" atunci cand s-a referit la Laura Codruta Kovesi, scrie Agerpres.



"Daca as fi fost in locul presedintelui, mi-as fi lasat o marja de rezerva, pentru ca lucrurile deja se prezentau prost din punct de vedere al analizei pe care a facut-o ministrul Justitiei, Tudorel Toader, in momentul in care a formulat cererea de revocare. Protocoalele secrete, care reprezinta un act foarte grav de atentat la independenta Justitiei, au aparut dupa ce ministrul a trimis cererea de revocare catre presedinte. Cred ca presedintele nu poate sa asiste impasibil la incalcarile Constitutiei, la legiferarea pe langa lege, pe langa Constitutie. (...) Eu cred ca presedintele a facut o greseala politica. Nu e treaba mea ce va hotari mai departe, cum va hotari. Eu v-am spus care e punctul meu de vedere si cred ca astazi decizia Curtii nu trebuie sub nicio forma considerata ca surprinzatoare, pentru ca vine in continuarea deciziei anterioare in care vorbea despre rolul presedintelui in privinta numirii procurorilor, un rol care este acela de a da legalitate deciziei pe care o ia impreuna ministrul Justitiei si cu CSM", a spus Tariceanu.

Tariceanu: Transpunerea Directivei referitoare la prezumtia de nevinovatie - pana la vacanta

Pe de alta parte, Tariceanu a adaugat ca "Ambasada SUA nu are ce sa spuna pe aceste subiecte (...); nu are nimic a face Ambasada SUA cu aceste chestiuni"., a afirmat Tariceanu, miercuri seara, la Romania TV.

Tariceanu a sustinut ca "eforturile" pe care majoritatea PSD-ALDE le-a facut pentru transpunerea acestei directive au fost "permanent boicotate" de PNL si USR, care "sunt un fel de lachei ai sistemului".



"Daca nu transpunem aceasta directiva, care sa dea forta acestui principiu fundamental, in continuare vom avea oameni care vor suferi. Pentru mine, nedreptatea care se face unor oameni este mai importanta decat ca platesc 100.000 euro pe zi. Nu vreau sa zic ca nu este si asta un lucru important, dar este mai important ceea ce se intampla in fapt, in realitate, in viata de zi cu zi. Practicile acestea care au fost caracteristice pentru DNA in toti acesti ani ar putea sa continue si sa-i afecteze pe oameni nevinovati asa cum s-a intamplat si pana acum. Si asta este lucrul pe care trebuie sa il curmam cat mai curand", a adaugat Tariceanu.

Comisia Europeana a declansat o procedura de infringement impotriva Romaniei pentru nerespectarea Directivei europene 343/2016 privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumtiei de nevinovatie si a dreptului de a fi prezent la proces in cadrul procedurilor penale.

Prezumtia de nevinovatie si dreptul la un proces echitabil sunt consacrate in articolele 47 si 48 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, articolul 6 din Conventia europeana pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale (CEDO), articolul 14 din Pactul international cu privire la drepturile civile si politice (PIDCP) si articolul 11 din Declaratia Universala a Drepturilor Omului.

Directiva ar trebui sa se aplice persoanelor fizice care sunt suspectate sau acuzate in cadrul procedurilor penale. Aceasta ar trebui sa se aplice din momentul in care o persoana este suspectata sau acuzata de comiterea unei infractiuni sau a unei presupuse infractiuni si, prin urmare, chiar inainte ca persoana respectiva sa fie informata de catre autoritatile competente ale unui stat membru, prin notificare oficiala sau in alt mod, cu privire la faptul ca este suspectata sau acuzata.

Prima sesiune ordinara din an a Parlamentului se incheie pe 30 iunie.