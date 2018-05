Intrebat daca s-ar impune suspendarea lui Klaus Iohannis, dupa deciziei de miercuri a Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) prin care seful statului urmeaza sa emita decretul de revocare a sefei DNA, Serban Nicolae a spus ca se poate vorbi cu seriozitate despre acest subiect.

"E de discutat foarte serios de data aceasta pentru ca practic, in mod evident, presedintele Romaniei refuza obligativitatea unei decizii a Curtii Constitutionale si refuza suprematia Constitutiei. La acest lucru se refera textul din Constitutie care vorbeste de incalcari grave ale Legii fundamentale. In caz de incalcari grave ale Constitutiei, presedintele poate fi suspendat si se organizeaza referendum pentru demitere. In mod evident, daca presedintele Romaniei comite un asemenea gest de sfidare a unei decizii a CCR, a pune sub semnul intrebarii autoritatea CCR si practic de negare a suprematiei Constitutiei si a obligativitatii normele, inseamna ca domnul Iohannis nu mai e presedintele Romaniei de facto si nu ne mai ramane decat sa stabilim acest lucru", a afirmat senatorul PSD.

Cu toate acestea social-democratul a precizat ca se indoieste ca presedintele Klaus Iohannis nu va tine cont de decizia Curtii Constitutionale.

"Practic o persoana care incalca cu buna stiinta Constitutia nu poate sa fie aparatorul Constitutiei si cel care vegheaza la buna functionare a autoritatilor publice. E clar ca lucrurile acestea trebuie sa revina in sarcina unei alte persoane care sa indeplineasca functia de presedinte al Romaniei. Dar ma indoiesc. N-as vrea sa merg cu speculatiile atat de departe. Nu cred ca domnul Iohannis se va agata de functia de presedinte chiar in contra Constitutiei. Nici mie nu mi-a convenit niste decizii ale CCR, dar asta nu inseamna ca mi-as permite vreodata, din postura de detinator al unei functii publice, sa sfidez CCR, Constitutia si deciziile date de Curte", a completat Nicolae.