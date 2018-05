"Decizia de azi a CCR este greu de explicat in drept - dar este perfect justificata de fapte! O persoana care a actionat la limita ( sau dincolo) de lege este revocata printr-o decizie la limita ( sau dincolo) de Constitutie!

Cand iti folosesti pozitia de sef al DNA ca sa obtii un nou mandat trebuie sa raspunzi / cand acuzi un Presedinte al Senatului, un Prim Ministru, un judecator al CCR ( lista este lunga) si judecatorii Inaltei Curti decid sa ii achite pentru ca sunt nevinovati - trebuie sa raspunzi / cand te inconjori si promovezi nulitati intelectuale si umane ca Portocala, Uncheselu, Onea, Eva, Papici , Iacob etc trebuie sa te scufunzi cu ei / cand incepi sa crezi ca poti sa invingi presa cu procese trebuie sa dai socoteala / cand ramai in functie impotriva tuturor evidentelor si accepti sa distrugi o institutie pe care ar trebui sa o aperi doar pentru ambitie si putere personala atunci trebuie sa raspunzi!

Cand faci intelegeri ascunse cu Liviu Dragnea si cu Sistemul si te astepti sa nu te injunghie pe la spate cu prima ocazie - trebuie sa iti accepti greseala si sa pleci ( eu asa am facut) !

Dupa parerea mea umila azi CCR nu a respectat textul Constitutiei dar a luat o decizie corecta de oportunitate politica! Si nu ai cum sa nu te supui acestei decizii!

Daca dupa Decizia CCR Laura Codruta Kovesi nu demisioneaza ea va fi principalul vinovat de distrugerea DNA ( eu am demisionat in 2015 desi eram nevinovat si nu aveam vreo decizie a CCR sau a Justitiei / am pierdut eu dar am salvat Guvernul , PSD si pacea sociala in Romania ) / daca Klaus Iohannis nu o demite din functie el va fi principalul vinovat pentru pierderea celui de al doilea mandat!

Cum nu tin cu nimeni in acesta poveste privesc cu interes de pe margine - ca toti romanii!", a scris Victor Ponta pe Facebook.