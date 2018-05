"Curtea Constitutionala a adoptat, in conflictul Kovesi - Tudorel Toader, o decizie de rara ticalosie.

Practic, de azi, procurorii marilor parchete sunt subordonati guvernului politic, prin Ministrul Justitiei.

CCR a intors justitia la nivelul anilor 2004, cand deciziile cu privire la soarta dosarelor penale se luau in sediul PSD, de doamna Stanoiu, alaturi de Adrian Nastase, Victor Viorel Ponta, Mike Spaga, Marian Oprisan si multi alti politicieni socialisti.

Practic, CCR a anulat 14 ani de progres in procesul de consolidare a Independetei Justitiei.

P.S. Eu nu sustin ca, in independenta ei, Justitia nu a facut abuzuri, nu a hartuit si condamnat oameni nevinovati, dar acestea trebuie corectate prin legi, prin implementarea deciziilor CCR si a directivelor UE in legislatie sau prin actiuni ale CSM si ale Inspectiei Judiciare, dar in nici un caz prin punerea parchetelor sub control politic", a scris fostul presedinte Traian Basescu, pe pagina sa de Facebook.