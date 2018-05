"Mi se pare o ciudatenie, ca sa nu folosesc alte clasificari. Un miting organizat de guvernanti ca sa se autosustina sau sa se laude singuri? Astfel de manifestari am mai avut. Pe vremea comunistilor, am avut numai astfel de manifestari. Comunistii au stiut sa organizeze tot felul de manifestari publice in care ni s-a asigurat un viitor de aur, se spunea ca Partidul Comunist e cel mai performant si ca e unicul partid din Romania.

O astfel de manifestare mi-ar aminti doar de acele vremuri. In democratie, cei care au majoritatea sa puna mana sa munceasca, sa lase demonstratiile Opozitiei si societatii, ONG-urilor. Nu au ce manifesta cei de la Putere. Mi se pare ciudat si putin caraghios", a declarat seful statului, citat de ziare.com.

Amintim ca mitingul ar urma sa aiba loc pe data de 9 iunie.