Iohannis: Faptul ca PSD vrea sa transforme Pilonul II e o veste proasta; cu siguranta va produce multa ingrijorare

Presedintele Klaus Iohannis este de parere ca intentia PSD de a "transforma" Pilonul II de pensii este "o veste foarte proasta", tinand sa mentioneze ca va produce multa ingrijorare, in special in randul angajatilor mai tineri, dar si ca aceasta optiune nu se regaseste in programul de guvernare.