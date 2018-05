"Deja avem confirmarea ca se suspenda contributia la pilonul 2 (devine facultativa). Ramane sa aflam cum vor nationaliza si restul sumelor acumulate in pilonul 2.

P.S. am auzit si de noua minciuna a PSD - credite fara dobanda pentru 8 milioane de romani. Guvernul asta nu are bani de pensii si salarii, se imprumuta zilnic, dar vine cu astfel de propuneri. Iresponsabili si mincinosi. Nu mai comentez cat de tampita este o astfel de idee si cat de rau poate face Romaniei", a scris Florin Citu pe Facebook.

Potrivit anuntului vicepremierului Viorel Stefan, Guvernul ar urma sa aprobe un program de creditare cu dobanda 0%, garantat de stat in proportie de 80%, adresat tinerilor cu varsta intre 16 si 26 de ani, dar si persoanelor cu varste cuprinse intre 26 si 55 de ani.

"Voi prezenta un program al Guvernului care a fost promis in timpul campaniei electorale si care va fi aprobat saptamana viitoare printr-un act normativ. In urmatoarele zile va fi pus spre consultare. Este un program care se adreseaza in primul rand tinerilor, dar nu numai. Vizam si alte categorii de persoane si se refera in special la investitiile pe care o persoana le poate face in propria sa dezvoltare, adica in propria educatie, cultura sau sanatate. Acest program este, insa, mai generos si va include si investitiile in dezvoltarea personala a membrilor familiilor beneficiarului. (...) Cine vor fi beneficiarii? E vorba de doua categorii de persoane, iar in unele cazuri vorbim de cetateni care urmeaza o anumita forma de invatamant sau de formare profesionala. Aceasta este conditia principala pentru a beneficia de un astfel de credit. Cele doua categorii, respectiv tinerii intre 16 si 26 de ani si persoanele intre 26 si 55 de ani, sunt prezentate distinct pentru ca exista unele diferente in ce priveste limita de creditare", a spus el, citat de jurnalul.ro.