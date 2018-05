"Nu am nicio emotie, cred in colegii parlamentari, cred in votul romanilor si cred ca atunci cand vorbim despre democratie trebuie sa avem in vedere in primul rand votul romanilor, care au votat o coalitie de guvernare, care au desemnat un guvern care trebuie sa puna in aplicare programul de guvernare. Nu am emotii", a declarat sefa Guvernului, citata de digi24.ro.

Chestionata despre parlamentarii care au plecat din PSD la ProRomania, premierul a spus: "Nu vreau sa vorbesc despre plecarile din PSD, o sa-i judece romanii, nu vreau sa ii judec eu".