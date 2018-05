"Eu astept ca Traian Basescu sa se inscrie si el oficial in PSD spunand ca il leaga o veche prietenie de Liviu Dragnea, Darius Valcov sau Olguta Vasilescu / dupa care sa conduca o coloana de manifestanti la Marele Meeting impotriva Abuzurilor din Justitie incepute in perioada mandatului sau.



Intre timp isi trimite oamenii in PSD - oameni cu care nu pot decat sa fiu de acord cand vad ce gandesc despre Dragnea - ia cititi mai jos :



'Niciodata PSD-ul nu s-a apropiat atat de mult ca acum de ultimii ani ai regimului Ceausescu(…) Pe vremuri se vorbea de elita de la Scornicesti. Acum, despre cea din judetul Teleorman. Inca exista oameni integri in partidul vostru, oameni cu principii si coloana vertebrala, dar care sunt acoperiti de marea masa a pesedistilor care fac scut in jurul unui condamnat pentru frauda si inculpat in multe alte dosare. Nu lasati infractorii si incompetentii sa va conduca! Liviu Dragnea este urmarit penal pentru abuz in serviciu, obtinere de catre Tel Drum de fonduri europene cu acte false si constituire de grup infractional organizat. Sa nu uitam ca a fost condamnat si la doi ani de inchisoare cu suspendare, in dosarul referendumului. Periodic, acest individ va pune o intrebare, pe care cel mai probabil o va adresa si Romaniei in anul 2019: 'Vreti sa fiu presedintele vostru?' Noi ii vom spune: 'Nu!' (Iustin Talpos – senator PMP)

Si Vali Steriu este un om cu coloana vertebrala si principii ; astept ca la primul plen al Camerei Deputatilor la care Liviu Dragnea ( ca de obicei) nu va fi prezent sa reia solicitarea sa legitima :



Adevarul este ca facem haz de necaz / cand am plecat in iunie 2015 de la conducerea PSD era un Partid cu o echipa guvernamentala profesionista si eficienta, cu politici publice stabile si predictibile , cu democratie interna si ideologie social democrata europeana , cu relatii internationale puternice si cu o pozitie rationala dar radicala impotriva actiunilor lui Traian Basescu si Klaus Iohannis.



Azi este un Partid confiscat de un Grup care foloseste Puterea pentru interese strict personale - cum spunea in urma cu 2 luni proaspatul reprezentant de cinste al PSD la Maramures, Senatorul Talpos.

Multi pesedisti cu care am vorbit in ultimele zile imi spuneau sa ma intorc alaturi de ei in Partid / acum ii intreb eu daca chiar mai au un Partid sau sunt incet incet dati afara din casa lor de basistii aflati acum la conducere si care se tot inmultesc!

Am construit #ProRomania ca pe acel Partid care sa promoveze valorile adevarate in care am crezut toti : competenta profesionala, progresivism social, idelologie europeana - cred ca acum devine clar ca trebuie sa ii astept eu pe fostii colegi in Noul PSD!", a scris Victor Ponta pe Facebook.