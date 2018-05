"Oricum exista o intelegere intre domnul Dragnea si UDMR, deci din punct de vedere al cifrelor nu are cum sa treaca. Singura varianta in care vom sustine o motiune este aceea in care si o parte din PSD o sustine si daca avem angajament al presedintelui Iohannis ca va nominaliza o persoana competenta, inteligenta, educata, si un guvern competent care sa fie sprijinit de PSD-ALDE. Altfel, sa o schimbam pe doamna Dancila cu domnul Orban? Nu. Nu voi vota niciodata acest lucru", a precizat Ponta, intr-o conferinta de presa la Satu Mare, potrivit Agerpres.

El a aratat ca Pro Romania a reusit sa adune numarul de parlamentari pentru a avea un grup in Parlament.

"Am vrut sa avem numarul necesar pentru grup si avem numarul necesar, 11. In al doilea rand, mi-as dori cel mai mult ca cei din PSD sa ramana in PSD si de acolo sa faca o miscare, ca altfel degeaba vin la mine inca patru, cinci, sapte, noua, ca nu putem sa aducem acel guvern competent de care avem nevoie pana la anul. Mi-as dori sa aiba curajul necesar ca in cadrul PSD sa spuna ceea ce oricum gandesc toti, si anume ca se fac de ras cu nivelul intelectual si educational al celor actuali, si ca vor ca PSD sa ramana la guvernare, ceea ce mi se pare absolut in regula, dar totusi cu o echipa la nivelul echipei lui Nastase sau a lui Ponta", a mai spus fostul premier.