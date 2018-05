"Cred ca in arhiva Presedintiei se si gasesc actele. Am cerut procurorului general sa imi dea lista si CV-urile de la toti procurorii-sefi de DIICOT-uri si de DNA-auri din tara, de la sectiile teritoriale. De ce? Pentru ca era in imaginea mea – nu vreau sa iau din Parchetul General, desi aveam foarte multe recomandari – am zis ca astia sunt din Bucuresti, se stiu, or fi imbarligati in tot soiul de chestiuni, ia sa aduc un procuror general din teritoriu", a spus fostul sef de stat.

Senatorul a tinut sa precizeze ca avea referinte bune.

"Am zis sa nu fie din anturajul institutiilor. La Kovesi va spun si criteriile: mi-au venit CV-urile si in lista cu dosarele am vazut si ca a jucat in echipa nationala de baschet si era si femeie. Imi imaginam, pe cuvant, zic a jucat baschet, deci, e inalta. Avea vreo trei dosare solutionate bine (...) obtinuse condamnari. Referinte bune altfel din mediul juridic. Referinte bune, in primul rand nu o cunostea nimeni", a adaugat el, citat de stirileprotv.ro.

Basescu a mai mentionat ca la acea vreme Laura Codruta Kovesi era o persoana sfioasa.



"Era sfioasa, dar si cand am plecat era inca sfioasa. Era politicoasa. Am avut tot vraful ala de CV-uri siera cea mai tanara din tot ce era din sefii de parchete din teritoriu si era femei, zic <chemati-o de la Sibiu, vreau sa o vad>. Nu era o tuta, era totusi sportiva si am spus asta e. Cand a venit si am vazut-o mi-a placut", a spus acesta.

Chestionat cand l-a dezamagit aceasta, raspunsul lui Basescu a fost: "Spectacolul din 2015 si 2016 cu oameni purtati cu catuse prin fata DNA. A fost dizgratios".