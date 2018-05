El a declarat, luni seara, intr-o emisiune la Realitatea TV, ca viitorul premier va fi sustinut atat de Pro Romania, cat si de Partidul Social Democrat (PSD).



"La 1 ianuarie 2019, cand va prelua Romania presedintia Uniunii Europene, sa avem un guvern de oameni competenti, vorbitori de limbi straine, profesionisti. (...) Pana atunci, sa reusim sa convingem, in primul rand, oamenii din PSD, ca ei au majoritate, si ceilalti sa facem un guvern care, timp de sase luni, sa dea clasa Europei, sa zica 'ce prim-ministru am intalnit in Romania, ce ministru al Agriculturii, al Educatiei' ", a afirmat Ponta.

Acesta a precizat ca nu crede ca este posibila o schimbare de majoritate parlamentara care sa functioneze si ca viitorul premier nu trebuie sa fie anti-PSD-ist.

Victor Ponta a mai afirmat ca Pro Romania nu va sustine un guvern condus de liderul Partidului National Liberal, Ludovic Orban.

Totodata, liderul Pro Romania a admis ca partidul sau ar putea nominaliza un candidat la alegerile prezidentiale din 2019 care sa aiba si sustinerea social-democratilor, scrie Agerpres.



"Noi, pentru ca PSD nu este in stare sa propuna un candidat, vom propune noi un candidat care sa fie de centru-stanga, care sa fie sprijinit si de PSD, si de Romania, si de toti cei care sunt de centru-stanga", a mai adaugat Victor Ponta.

Ponta: Doamna Dancila nu trebuia sa accepte functia

Victor Ponta sustine ca prin numirea Vioricai Dancila in functia de prim-ministru, Liviu Dragnea a compromis ideea de promovare a femeilor in politica.

"Cred ca acest argument "Iata, punem o femeie!" folosit de domnul Dragnea a compromis ideea. Eu cunosc foarte multe femei in politica foarte competente si imi pare rau. Doamna Dancila nu trebuia sa accepte functia. Este singurul repros pe care i-l fac doamnei Dancila. Trebuia sa se gandeasca sa zica 'Domnule, nu e de mine aceasta functie'. Domnul Dragnea utilizeaza aceasta tema a femeii intr-un mod murdar, ticalos", a spus Victor Ponta.

Ponta: Marile partide traditionale au o incapacitate structurala de a se schimba

"Suntem convinsi ca marile partide traditionale au o incapacitate structurala de a se schimba, de a se adapta si asta o spune cineva care a incercat sa schimbe un mare partid politic si care atunci cand am abandonat ideea de schimbare am pierdut si eu, a pierdut si partidul respectiv. Este opinia noastra ca in fata acestei incapacitati politice de a tine pasul cu schimbarea societatii un proiect tip start-up, mic, cu oameni mai putini, cu resurse mici, cu riscuri mari, poate sa produca beneficii pentru toti cei care suntem beneficiarii schimbarilor sociale. Cand vad ca 80% din romani sunt nemultumiti de clasa politica, dupa care 50% din cei 80% nu vin la vot, dupa care cei 30% care vin la vot voteaza tot cu partidele vechi, ca nu au cu cine vota, atunci cred ca este obligatia noastra, pe baza unei experiente pe care am avut-o, pozitiva si negativa, de a oferi aceasta alternativa", a spus Ponta la evenimentul de lansare a agendei politice 2018/2024 a Pro Romania.

"Acum, desi societatea s-a schimbat, desi avem alt potential, in 2020 s-ar putea sa ne trezim in acelasi loc, s-ar putea sa ne trezim din nou ca politici populiste nu pot fi sustinute, s-ar putea sa ne trezim din nou cu oameni care nu se pricep ca vin la decizie, ca regula principala este doar obedienta si sprijinul unui partid sau apartenenta la un partid politic, ori eu cred ca Romania poate sa evite in 2020 repetarea scenariului 2010 sau 2000 cu conditia sa aiba o varianta de a face politica care sa tina pasul cu ceea ce se intampla in economie, in societate. Acum economia, societatea, sunt mult inaintea politicii si noi, cei de aici, incercam sa prindem din urma societatea", a mentionat Victor Ponta.

El a adaugat ca are un mare regret pentru faptul ca Romania a trecut printr-o criza sociala si economica inainte de anii 2000, criza care s-a repetat in anul 2010.La lansarea agendei politice 2018/2024 a Pro Romania a fost prezent si consilierul fostului premier Mihai Tudose, Felix Rache, care va face parte din echipa de comunicare a partidului lui Victor Ponta.