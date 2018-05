Hotararea a fost luata dupa ce o parte dintre inculpati au depus mai multe concluzii, instanta dand un nou termen pentru a le putea studia.

La ultimul termen de judecata, procurorul de sedinta a cerut pentru Liviu Dragnea pedepse orientate spre mediu prevazut de lege, respectiv sapte ani si sase luni de inchisoare pentru instigare la abuz in serviciu si doi ani si sase luni pentru instigare la fals intelectual.

De asemenea, in cazul liderului PSD, procurorul a sustinut ca se impune constatarea ca faptele din acest dosar sunt concurente cu cele din dosarul "Referendumul", in care Dragnea a fost condamnat la doi ani cu suspendare, astfel impunandu-se anularea suspendarii si transformarea intr-o pedeapsa cu executare.

Tot pedepse spre mediu au fost solicitate pentru Floarea Alesu, fost director general al DGASPC Teleorman, si Rodica Milos, fost director executiv adjunct al DGASPC Teleorman, pentru acuzatiile care li se aduc.

Pentru Constantin Claudiu Balaban, sef al Complexului de servicii destinate copilului si familiei din municipiul Alexandria, Ionel Marineci, fost sef serviciu in cadrul Complexului de servicii destinat copilului si familiei, si Valentina Mirela Marinca, la data faptelor sef al Complexului de recuperare si coordonator al Complexului de servicii destinate copilului si familiei, anchetatorii au solicitat, avand in vedere ca au recunoscut faptele, pedepse orientate catre minimum pentru acuzatiile din dosar, scrie Agerpres.

Totodata, in cazul inculpatilor care au dorit judecarea in procedura simplificata - Anisa Niculina Stoica, Adriana Botorogeanu (cele doua angajate la DGASPC Teleorman despre care procurorii spun ca lucrau de fapt la sediul Organizatiei judetene PSD Teleorman) si Nicusor Gheorghe, la data faptelor sef al Serviciului Administrativ, Patrimoniu, Tehnic, Aprovizionare -, DNA a cerut ca acestia sa fie condamnati pe o perioada orientata catre minim prevazut de lege si cu reducerea unei treimi din pedeapsa.

In schimb, in cazul fostei sotii a lui Dragnea, Bombonica Prodana, procurorul a solicitat incetarea procesului, dupa ce aceasta a achitat prejudiciul in cauza.

Pe latura civila, DNA apreciaza ca fiecare inculpat trebuie sa contribuie la repararea prejudiciului adus DGASPC Teleorman.

Avocatul lui Liviu Dragnea, Marian Nazat, a sustinut ca niciun martor din dosarul DGASPC Teleorman nu spune sa fi auzit de vreo instigare a lui Dragnea si ca acesta nu era abilitat sa controleze Directia.

De asemenea, aparatorul a solicitat instantei sa aiba in vedere faptul ca persoana despre care se pretinde ca ar fi instigat-o Liviu Dragnea, respectiv Anisa Niculina Stoica, a precizat ca nu a fost determinata in niciun fel sa se angajeze si sa efectueze atributiile de serviciu in alta parte.

Cu privire la declaratiile inculpatului Floarea Alesu, fost director general al DGASPC Teleorman, avocatul a precizat ca ele se contrazic, aceasta sustinand de fiecare data o alta situatie de fapt.

Tot la acea data, Liviu Dragnea afirma ca le-a solicitat magistratilor sa fie achitat, iar in ceea ce priveste o eventuala obligare a sa de a efectua munca in folosul comunitatii, el a aratat ca face acest lucru de 20 de ani.



"Am afirmat cu tarie nevinovatia mea. Nu am comis absolut niciuna dintre faptele, presupusele fapte, pe care DNA le-a aruncat in rechizitoriu. In ceea ce priveste munca in folosul comunitatii, eu am fost foarte clar. Am spus ca sper sa nu se ajunga acolo, am solicitat achitarea si am mai spus ca eu muncesc in folosul comunitatii de peste 20 de ani", a declarat Liviu Dragnea, la finalul procesului.

Dosarul a fost trimis in instanta de DNA in iulie 2016

Pe parcursul procesului, Adriana Botorogeanu, Gheorghe Nicusor si Anisa Stoica si Ionel Marineci au optat pentru a fi judecati prin procedura simplificata, care presupune recunoasterea vinovatiei si scaderea cu o treime a pedepselor, insa ultimul dintre ei a revenit ulterior, cerandu-le judecatorilor sa renunte la aceasta procedura.Procesul a inceput pe fond in ianuarie 2017.

Conform DNA, Dragnea a intervenit pentru mentinerea in functie si plata drepturilor salariale pentru doua angajate de la DGASPC Teleorman, desi stia ca acestea lucrau de fapt in cadrul Organizatiei PSD Teleorman.

In decembrie 2013, procurorii au inregistrat o sesizare din oficiu cu privire la faptul ca Floarea Alesu, director executiv al DGASPC Teleorman, in schimbul unor foloase necuvenite, proceda la mentinerea ilegala in posturi a doua angajate de la DGASPC Teleorman, Adriana Botorogeanu si Anisa Niculina Stoica.

Potrivit procurorilor, cele doua angajate nu s-au prezentat la serviciu si nici nu au prestat vreuna dintre activitatile inscrise in contractul lor munca semnat cu DGASPC Teleorman, desfasurandu-si de fapt activitatea la sediul Organizatiei judetene PSD Teleorman.

DNA sustine ca, in calitate de presedinte al CJ Teleorman, Liviu Dragnea coordona si controla activitatea DGASPC Teleorman, institutie in cadrul careia au fost incadrate Adriana Botorogeanu si Anisa Niculina Stoica.

Procurorii afirma ca Liviu Dragnea a determinat-o pe Anisa Niculina Stoica sa se angajeze si sa fie remunerata in cadrul DGASPC Teleorman.

Dragnea mai este acuzat ca a contribuit, prin influenta pe care o avea in calitate de presedinte al CJ Teleorman, ca Adriana Botorogeanu si Anisa Niculina Stoica sa fie mentinute in functie la DGASPC Teleorman.