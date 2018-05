Intrebat daca senatorul PSD Ecaterina Andronescu este candidatul pe care urmeaza sa il propuna Pro Romania la alegerile prezidentiale, Ponta a replicat: "Poate fi. Nu am discutat. Pot sa spun doar ca daca exista pe partea dreapta candidati foarte puternici, Klaus Iohannis si domnul Tariceanu, este obligatoriu sa avem si in zona de centru stanga un candidat puternic. (Ecaterina Andronescu - n.r.) este unul din candidatii pe care i-am sustine din toata inima", potrivit Agerpres.

Ponta a explicat prezenta fostului ministru al Educatiei la eveniment si a precizat ca el i-a facut invitatia Ecaterinei Andronescu.

"Sunt foarte multi oameni care, pe de o parte sunt alaturi de noi, pe de alta parte e foarte greu sa ii desprinzi. Nici mie nu mi-a fost usor sa ma desprind de singurul partid in care am facut politica. Vorbesc in aceasta perioada cu foarte multi dintre fostii mei colegi de la PSD, le-am spus foarte clar ca Pro Romania este de centru- stanga, ducem mai departe politici pe care le-am avut in anii trecuti. Daca se va pune problema vreunei aliante politice eu cred ca cea mai naturala alianta e tot cu PSD, dar, sigur, fara domnul Dragnea si echipa lui. Atunci cand au dreptate ii sustinem, cand nu au dreptate ii criticam", a mai spus el.