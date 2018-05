"Eu n-am mai vazut mitinguri de sustinere a unui partid de guvernamant decat in regimurile totalitare. In democratie nu-mi aduc aminte ca un partid de guvernamant sa organizeze mitinguri de sustinere pentru Guvern. Nu vad cine ar putea sa vina. Functionarii publici, carora li s-a promis cresterea salariului cu 25% si carora li s-a majorat salariile cu maxim 4%? Proprietarii de terenuri agricole, care au fost mintiti ca vor avea zero impozit si care platesc in continuare impozit? Actionarii la companii carora li s-a promis zero impozit la dividente si nu numai ca nu s-a redus, ci s-a adaugat si contributia pentru asigurarile de sanatate de 10%? Sa vina pensionarii, carora nu li s-a majorat punctul de pensie cu 8% la cat ar fi avut dreptul de la 1 ianuarie 2018? Angajatii din mediul privat, carora transferul contributiilor le-a afectat veniturile? Populatia, careia i-a scazut puterea de cumparare? Cei care au credite si carora le-au crescut ratele ca urmare a cresterii ROBOR? Tot romanii carora le-a scazut puterea de cumparare ca urmare a cresterii inflatiei de la 0,2% la 5,2%?”, a spus Ludovic Orban, intr-o interventie telefonica la Digi24.