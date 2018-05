"PSD Bucuresti-Ilfov condamna dezertarile unor colegi si considera ca acestea nu vor putea destabiliza nici partidul, nici majoritatea parlamentara PSD+ALDE. Au plecat cei slabi, au ramas cei puternici”, afirma filiala de partid in conditiile in care in ultima saptamana 5 parlamentari au trecut la partidul lui Victor Ponta.

Nicolae Banicoiu, Titus Dobre, Gabriela Podasca, Catalin Nechifor si Emilia Meirosu sunt cei cinci parlamentari care au demisionat din PSD in ultima saptamana si s-au inscris formatiunea Pro Romania.

”Din momentul in care PSD a inceput hotarat reforma sistemului de justitie din Romania au avut loc mai multe incercari de dezbinare a partidului sau de rasturnare a guvernarii. Tentativele de confiscare a Guvernului, amenintarile presedintelui Iohannis la adresa premierului, plangerea penala penibila a presedintelui PNL, iar acum dezertarile catorva colegi rataciti si lipsiti de caracter fac toate parte din acelasi plan nereusit al Statului Paralel de a bloca reforma justitiei si realizarea programului de guvernare”, sustine PSD Bucuresti-Ilfov.