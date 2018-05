"Am facut acest pas cu convingerea ca nu pot schimba lucrurile care cred eu ca nu functioneaza cum trebuie doar comentand de pe margine. Pentru a indrepta lucrurile care, in ultima vreme, merg intr-o directie periculoasa pentru intreaga societate, este nevoie de vointa politica”, a anuntat aceasta pe Facebook.

“Echipa alaturi de care m-am decis sa intru in politica este formata din profesionisti care au demonstrat ca vor si pot sa lucreze pentru oameni. Am fost ministru technocrat intr-un guvern politic si am lucrat alaturi de o parte din profesionistii care acum imi vor fi colegi de partid. O parte din masurile luate in Guvernul din care am facut parte ca ministru de Finante isi produc efectele si astazi. Altele au fost amanate pana azi, modificate sau chiar uitate”, mai spune Petrescu.

Fostul ministru spune ca ca oamenii vor de la clasa politica mai mult profesionalism si viziune si aare convingerea ca Pro Romania poate oferi aceste lucruri, in interesul romanilor, indiferent de statutul lor social sau de varsta. “Vom fi aproape de cetateni si ne dorim sa orientam Romania spre modernizare, sa oferim conditii mai bune pentru toti cei care, prin munca lor, contribuie la dezvoltarea intregii tari”, spune ea.



Ioana Petrescu a fost Guvernator din partea Romaniei in relatia cu Institutiile Financiare Internationale, Guvernator pentru Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), Banca Europeana de Investitii (BEI), Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD) si Banca pentru Comert si Dezvoltare a Marii Negre (BSTDB). A fost reprezentantul Romaniei in Consiliul ECOFIN.