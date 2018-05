Elisa Amato avea 30 de ani, iar Federico Zini 25 de ani.

Potrivit presei italiene, Zini a asteptat-o pe Amato in fata locuintei acesteia din Prato pentru a o convinge sa formeze din nou un cuplu cu el. Dupa o disputa, a fortat-o pe femeie sa se urce in masina ei si au plecat catre San Miniato. Fotbalistul a ucis-o pe fosta sa iubita in masina, tragand doua gloante asupra sa, iar apoi s-a sinucis tragandu-si un glont in cap, tot in masina. Cadavrele celor doi au fost gasite dimineata, la periferia localitatii San Miniato.

Zini era un fotbalist format la Empoli, care a jucat si in afara Italiei, in Bulgaria, Filipine, Mongolia si Malta.