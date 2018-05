Stefanescu a adaugat ca nu doreste sa foloseasca termeni radicali despre colegii care au plecat din PSD la Pro Romania, formatiune condusa de fostul lider al social-democratilor, Victor Ponta.

"N-as vrea sa folosesc termeni radicali, atunci cand vorbesc despre fosti colegi cu care am lucrat. Unii au fost ministri si si-au facut datoria pentru partid, unii au fost alaturi de noi in toate campaniile si nu pot sa folosesc termeni urati vizavi de ei. Eu sper ca aceste lucruri sa stopeze si liderii grupurilor noastre de la Senat si de la Camera Deputatilor si viceliderii poate saptamana viitoare vor discuta si cu alti parlamentari sa vada daca sunt sau nu nemultumiri si daca acestea pot fi rezolvate", a declarat Codrin Stefanescu.

Potrivit acestuia, calea dialogului poate fi o solutie.

"Calea dialogului poate fi o solutie, si am sa explic de ce - pentru ca avem adversari foarte cruzi, avem adversari care ne pandesc toate miscarile si n-as vrea sa dam satisfactie, mai ales ca avem o batalie si o miza uriasa cu ei, sa nu avem niciun fel de problema, niciun fel de fisura in interior. N-as vrea sa vad privirile satisfacute ale lui Orban si ale lui Danca atunci cand se uita la PSD sau ale celor care mai fac parte inca din structurile statului paralel sau mafiot - cum il definea Basescu - care se bucura ca in PSD exista un anumit tip de disputa. Si atunci trebuie sa facem tot ce este posibil omeneste si toate eforturile pentru a gasi solutia de a ramane impreuna, pentru ca batalia cu astia de-abia a inceput", a argumentat secretarul general adjunct al PSD.

Doi fosti ministri - Mircea Titus Dobre (ministrul Turismului) si Nicolae Banicioiu (ministrul Sanatatii) - au demisionat din PSD si s-au alaturat Pro Romania.

Miercuri s-a inscris in Partidul Pro Romania deputata Gabriela Podasca, dupa ce, cu o zi inainte, au plecat deputatii Catalin Nechifor si Emilia Meirosu.