"De ce m-as duce sase ani la puscarie doar pentru ca vor Coldea si Kovesi? Ma voi adresa zilele urmatoare Organizatiei Natiunilor Unite. Prezint cazul meu si acolo si, daca prin absurdul absurdului, se intampla acest absurd pana la capat si eu raman condamnata in dosarul Gala Bute voi continua sa ma lupt de aici de unde sunt protejata de legi internationale pentru a dovedi ca in Romania se petrece un abuz nemasurat impotriva mea si sa gasesc o solutie ca acea sentinta sa fie desfiintata la un moment dat", a sustinut fostul ministru intr-o interventie la Romania TV.

De asemenea, Elena Udrea a tinut sa mentioneze ca se va intoarce in tara in momentul in care dosarul va va fi repus pe rol la o instanta "corecta", scrie digi24.ro.