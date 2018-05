"Este posibil acest scenariu. Sper sa se si intample, pentru binele Romaniei si al democratiei", a afirmat Victor Ponta.

El a sustinut, printre altele, ca nemultumirile din interiorul PSD sunt legate, in principal, de impunerea Vioricai Dancila in fruntea Guvernului.

"Este o nemultumire uriasa pentru modul de conducere si pentru impunerea doamnei Dancila, in special, atat ca prim-ministru, cat si ca presedinte executiv al PSD, impunerea unor alti oameni care sunt loiali doar grupului de la Teleorman. (...) Doamna Dancila ca persoana este, categoric, cel mai slab pregatit premier din ultimii 28 de ani, iar guvernul sau este un guvern de oameni care nu fac altceva decat sa incerce, cu greu, sa aplice niste dispozitii, niste ordine ale domnului Dragnea sau ale domnului Valcov, care nu au nicio legatura cu realitatea", a apreciat Ponta.

Ponta: Guvernarea actuala este "slaba, proasta, nepregatita, neprofesionista"

"Intr-un fel, va spun sincer, imi este mila de aceasta serie din care doamna Dancila nu va putea iesi, imi este mila cand o vad trasa aproape cu forta in vizite externe, unde, din pacate, in loc sa faca o imagine buna Romaniei, se umple de ridicol. Dar, pana la urma, nu uitati ca doamna Dancila a fost pusa de domnul Dragnea in fruntea Guvernului pe un singur criteriu: ca este din Teleorman, ca este credincioasa domnului Dragnea si ca va face orice spune domnul Dragnea. Este un lucru total la anormal, care poate duce la un singur lucru, si anume, la un dezastru guvernamental si politic, pe care, dupa ce va pleca doamna Dancila, cu tot cu domnul Dragnea, sa stiti ca il vom plati cu totii (...) din buzunarele noastre, cu prestigiul Romaniei, cu importanta noastra in Uniunea Europeana. Sunt pagube extrem de mari, care vor ramane in sarcina noastra in anii care urmeaza", a spus Victor Ponta.

"Toti cei care stau acum in jurul lui Dragnea fac asta fie pentru a nu pierde niste functii importante, fie de frica (...). Dragnea este primul din istoria PSD care are o cota de incredere la un sfert din partid si care in realitate este o ghiulea de piciorul partidului. Dar, in acest moment detine puterea, stie sa o administreze. (...) Dar, daca ramane in continuare la conducerea PSD, va duce partidul catre catastrofa si asta este rau in general pentru PSD si pentru echilibrul politic", a mai spus fostul presedinte social-democrat.

In opinia acestuia, guvernarea actuala este "slaba, proasta, nepregatita, neprofesionista", in fiecare zi dand motive "adversarilor sa rada de Dancila si suporterilor - sa se rusineze de ea", scrie Agerpres El a declarat ca, in virtutea experientei sale politice, are "capacitatea, legitimitatea, dorinta si dreptul" de a oferi o alternativa celor care nu se mai regasesc nici in PSD, nici in PNL.