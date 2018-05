"Romania are nevoie de un PNL implicat activ in solutionarea disfunctionalitatilor tarii noastre, un partid liberal care sa contribuie la prezervarea valorilor euroatlantice, la reforma sistemelor publice, la modernizarea societatii, la promovarea tolerantei, a consensului si solidaritatii, la mentinerea statului de drept si la respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor. Sunt convins ca dvs., liberalii autentici, veti ramane profund angajati in sustinerea cu prioritate a angajamentelor Romaniei care rezulta din calitatea de stat membru al NATO si UE si ca veti continua sa aparati principiile democratiei care stau la baza unei guvernari eficiente si predictibile. Intr-o perioada complicata, in care pericolul iliberalismului se resimte din ce in ce mai pregnant, asumarea valorilor liberalismului a devenit o necesitate, pentru ca Romania sa-si pastreze nealterat cursul democratic pro-occidental si sa nu devieze catre trecutul intunecat. Va incurajez sa promovati aceste valori si sa le duceti mai departe", a aratat presedintele in mesajul sau, care a fost dat citire la evenimentul de la sediul PNL de catre consilierul prezidential Laurentiu Stefan.

Seful statului i-a felicitat pe membrii PNL, la ceas aniversar, si si-a exprimat recunostinta pentru contributia inestimabila pe care PNL a avut-o la progresul acestei tari, scrie Agerpres.

"Istoria PNL se confunda in mare masura cu istoria Romaniei moderne, fiind cunoscut si recunoscut aportul semnificativ al liberalilor la proiectele majore care au determinat crearea si consolidarea statului national roman. Inca de la aparitia sa, in 1875, PNL a avut un rol esential pe scena politica si sociala a vremii - I.C. Bratianu, primul presedinte al formatiunii devenea in 1876 presedintele Consiliului de Ministri, fapt ce marca inceputul unei noi perioade de modernizare si consolidare a statului. (...) Desavarsirea statului national in 1918 a fost un alt eveniment major realizat cu sustinerea incontestabila a liberalilor. Ionel Bratianu, considerat premierul Unirii, a inteles ca pentru indeplinirea misiunii pe care o primise - aceea de a lupta pentru realizarea idealului national, era nevoie de pragmatism, curaj si capacitatea de a pune interesul tarii mai presus de orice. Romania a intrat apoi intr-o noua etapa - perioada interbelica fiind marcata de numeroase reforme care au determinat dezvoltarea sociala, economica si culturala a tarii. Si de aceasta data liberalii au fost parte a solutiei", a subliniat mesajul presedintelui.

Presedintele a adaugat ca dupa 1990 PNL a contribuit la renasterea democratiei romanesti, la stabilitatea tarii si la integrarea Romaniei in NATO si in UE. "Astazi, mai mult ca oricand, PNL trebuie sa duca mai departe mostenirea inaintasilor sai, oameni de stat demni, vizionari, pentru care consolidarea si reformarea statului au fost prioritare", mentioneaza mesajul citat.