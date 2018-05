Fostul sef de stat este de parere ca europarlamentarele vor fi un dezastru pentru partidele de dreapta in cazul in care nu se gaseste o solutie politica.

"M-as referi la europarlamentare, care vor fi un dezastru pentru partidele de dreapta daca nu se gaseste o solutie politica, pentru ca vom merge fiecare cu resursele lui, incercand unii, cum e PMP, sa obtina un rezultat mai bun decat la alegerile trecute. (...) Fiecare va incerca sa obtina ceva mai mult decat data trecuta, insa europarlamentarele vor fi un test formidabil si o poza limpede a potentialului pe care il au partidele care se opun aliantei PSD-ALDE. De aceea, eu cred ca va trebui gasita o solutie inainte de europarlamentare, adica PNL, USR, PMP, platforma lui Ciolos ar trebui sa faca o lista comuna, pentru ca deosebirea intre aceste partide si partidele din alianta actuala este ca stau mult mai prost cu structurile. Punandu-le pe toate la un loc, printre altele, au sansa sa acopere toate localitatile. Este un vot de lista la nivel national. Acolo unde nu ai o mica organizatie, intr-o comuna, acolo nu iei niciun vot", a declarat el la B1 Tv.

Chestionat daca actualul sef de stat, Klaus Iohannis, poate castiga alegerile de unul singur, fara un PNL puternic, raspunsul lui Basescu a fost: "Nu poate, pentru ca vectorul politic al PSD este extrem de puternic. E un risc urias. De ce sa nu iei masuri, sa previi un esec si sa ai surpriza ca te trezesti cu Dragnea presedinte sau cu un om al lui Dragnea presedinte?".

In egala masura, fostul presedinte a precizat ca dupa acest mandat isi va incheia activitatea politica.

"Doi oameni nu pot fi liderii acestei aliante - eu, pentru ca nu vreau si Orban, pentru ca nu poate. Am spus-o in gluma. Nu stiu cine este (liderul unei eventuale aliante a dreptei - n.r.). Clar ca nici Orban nu tracteaza, nici eu nu tractez alianta. (...) Eu nu mai am mize personale. Gata. Dupa mandatul asta imi inchei activitatea politica", a adaugat el, citat de romanialibera.ro.