"Autoritatile guvernamentale trebuie sa inteleaga – odata pentru totdeauna – ca investitorii straini nu trebuie priviti cu adversitate, dimpotriva, Executivul ar trebui sa faca toate eforturile pentru a aduce in Romania noi firme straine, cat mai performante, in special in sectoarele in care dispunem de avantaje competitive remarcabile si avem suficiente sectoare de acest tip", a mentionat seful statului, potrivit Administratiei Prezidentiale.

Presedintele a tinut sa mentioneze ca industria auto genereaza peste un sfert din exporturile Romaniei.

"Romania se afla in primii 10 producatori auto din Uniunea Europeana, cu peste 350.000 de autoturisme produse la sfarsitul anului trecut. De asemenea, premisele pentru 2018 in planul productiei de autoturisme sunt cat se poate de promitatoare. Per total, industria auto genereaza peste un sfert din exporturile Romaniei, acesta fiind si cel mai solid indiciu al competitivitatii sale. Vorbim, asadar, despre modele de crestere economica sanatoasa, care se bazeaza in principal pe investitii si pe exporturi, nu doar pe valtoarea conjuncturala a consumului. (...)

Exemplele de succes - Dacia la Mioveni, Ford la Craiova, Continental, la Timisoara si Iasi, dar si multi altii, demonstreaza ca investitiile straine aduc beneficii pe termen lung, pentru intreaga societate", a mai spus Iohannis.