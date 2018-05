"Romanii isi doresc un trai mai bun si recurg la proteste – pana acum greu de imaginat – pentru a atrage atentia asupra acestor probleme acute.

In afara de harti colorate si planuri frumoase, lumea se uita si la rezultate, iar cei 15 km de autostrada dati in folosinta in ultimul an si jumatate inseamna ridicol de putin, dovada lipsei de capacitate si de mobilizare in jurul unui obiectiv national esential.

De aceea, imi doresc sa vad oameni mai responsabili in functiile executive, care sa gandeasca, dincolo de interesul de partid, in interesul Romaniei si aici cred ca este potrivit sa laud administratia locala din judetul Arges si din Pitesti, care dovedesc, practic, cum se pot aborda cu succes aceste lucruri", a mentionat seful statului, potrivit Administratiei Prezidentiale.

In egala masura, Iohannis a atras atentia ca Romania trebuie sa aiba o strategie coerenta si eficienta in domeniul protectiei mediului.

"Un alt exemplu, Romania trebuie sa aiba o strategie coerenta si eficienta in domeniul protectiei mediului, un domeniu care ne este drag tuturor. Desfiintarea intempestiva a timbrului de mediu, fara sa existe solutii alternative bine gandite, a facut ca 60% din sutele de mii de autoturisme inmatriculate anul trecut in Romania sa aiba peste 10 ani vechime, cu implicatii negative clare asupra mediului.

Iata ca o politica orientata pe termen scurt poate aduce prejudicii pe termen lung, si nu doar celor direct implicati", a mai spus el.