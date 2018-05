Seful diplomatiei romane a avut joi o intalnire de aproximativ 30 de minute cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, in biroul acestuia din urma, de la Palatul Parlamentului.

"Am venit (la biroul presedintelui Camerei Deputatilor - n.r.) sa vorbim despre programul de guvernare, despre implementarea programului de guvernare. (...) Nu am discutat despre desecretizarea memorandumului cu privire la mutarea ambasadei. (...) A fost o idee (desecretizarea memorandumului - n.r.), eu, personal, nu sprijin initiativa, dar, sigur, e o hotarare pe care o va lua Guvernul, doamna prim-ministru. Acum domnului Dragnea i-am prezentat stadiul in care ne aflam si faptul ca ne concentram pe chestiunile economice cu toate ministerele, de la Economie pana la Agricultura, sa vedem care sunt avantajele si dezavantajele", a afirmat Melescanu, potrivit Agerpres.