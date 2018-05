Chestionat de jurnalisti daca a vorbit despre Pilonul 2 de pensii cu prim-ministrul la intrevederea de la Guvern, raspunsul lui Tariceanu a fost: "Nu am discutat acest lucru pentru ca, din cate mi-a spus primul ministru, urmeaza sa se faca o analiza la Ministerul Muncii pe acest subiect si in momentul cand analiza va fi terminata se vor putea spune mai multe lucruri.

Aceeasi origine o au contributiile si la Pilonul 1 si la Pilonul 2. Statul nu poate sa fie complet detasat de ce se intampla cu banii cetatenilor la Pilonul 2. Guvernul este preocupat, dupa cum va spun ca suntem si altii preocupati, eu sunt preocupat. In ce sens? Vrem sa avem o imagine clara asupra randamentului pe care il au banii depusi la Pilonul 2, vrem sa vedem ce se intampla cu banii investiti din Pilonul 2, incotro se duc, care este impactul lor asupra economiei, o serie de elemente, acesta este motivul pentru care o astfel de analiza este necesara, dar nu se pune sub nicio forma problema desfiintarii Pilonul 2. In acelasi timp, asa cum e normal ca un parinte care are grija de copiii lui, e normal sa vedem ce se intampla cu Pilonul 2", a spus el, citat de romanialibera.ro.