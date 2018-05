"Sfidarea sistematica a institutiilor UE nu face decat sa ne plaseze intr-o zona marginala care risca sa afecteze interesele fundamentale ale Romaniei, atat la nivelul Uniunii Europene, cat si pe plan international. Deci, sa plece acasa. (...) Astazi Comisia Europeana a adoptat doua documente extrem de importante care privesc tarile din Uniunea Europeana si implicit care privesc Romania. Prin aceste documente care au fost adoptate de Comisia Europeana - recomandarile care sunt facute Romaniei in cadrul Semestrului European si, de asemenea, Raportul anual de convergenta - (...) se vede un lucru foarte clar si anume ca Guvernul PSD a transformat Romania in oaia neagra a Uniunii Europene si ca sunt declarati guvernantii PSD repetenti de catre Comisia Europeana, atat in ceea ce priveste Pactul de stabilitate si crestere, cat si in ceea ce priveste raportul de convergenta", a declarat Orban, la Parlament.

Potrivit liderului PNL, recomandarile facute Romaniei arata ca Guvernele PSD nu au facut nimic pentru a corecta deficitul structural.



"In ceea ce priveste pozitia legata de analiza si recomandarile facute Romaniei in cadrul mecanismului Semestrul European, de la preluarea guvernarii se poate constata clar ca niciuna din recomandarile Consiliului European nu a fost respectata de Romania, ca desi Romania a fost declarata ca avand o deviere de la obiectivele pe termen mediu care sunt prevazute in Pactul de stabilitate si crestere, in ciuda recomandarilor si analizelor Comisiei Europene, Guvernele PSD nu numai ca nu au facut nimic pentru a corecta deficitul structural, ci au facut tot ce au putut pentru a mentine aceasta situatie de deviatie semnificativa de la obiectivele pe termen mediu", a spus Orban.

Orban: Guvernele PSD sfideaza literalmente institutiile UE

Potrivit acestuia, atat timp cat "Guvernele PSD sfideaza literalmente institutiile UE, ignorand cu buna stiinta toate avertismentele si toate recomandarile care nu sunt izvorate din niste decizii de natura politica sau personala, ci din decizii de la nivelul Uniunii Europene, Guvernele PSD arata ca nu sunt in stare sa conduca Romania, ca se indeparteaza de la obiectivele fundamentale pe care le are tara noastra si ca nu fac altceva decat pas cu pas sa transforme Romania intr-o oaie neagra a Uniunii Europene".

In ceea ce priveste Raportul anual de convergenta, conform lui Ludovic Orban, se constata ca din cele cinci criterii nu este indeplinit decat unul singur - deficitul bugetar sub 3% din PIB.



"Dar si acesta este un deficit care a fost mentinut intr-un mod artificial in limitele de 3% prin scaderea dramatica a investitiilor in exercitiul bugetar 2017 si mai ales prin hocus pocus-ul pe care l-au facut guvernantii - acela de a amana plati care trebuiau realizate in cursul anului 2017 pentru anul 2018, lucru care se vede cu prisosinta analizand executia bugetara pe primul trimestru al anului 2018, in care, comparativ cu anul 2017, cand a fost inregistrat un excedent de 0,18%, in primul trimestru al anului 2018 am avut un deficit de 0,48 % - un semnal de alarma extrem de grav. Bulgaria indeplineste trei din aceste criterii, iar Romania indeplineste un singur criteriu de convergenta, in ciuda masurii cosmetice care a fost initiata de Guvernul Dancila. (...) Mai mult, pe toate celelalte patru puncte, constatam o inrautatire clara, iar in ceea ce priveste doua dintre criteriile de convergenta noi am iesit din aceste criterii pe care le indeplineam anii trecuti - ma refer la inflatie (...) si rata la imprumuturile pe termen lung", a detaliat liderul PNL.

Mesaj pentru ministrul Finantelor

"Ii atrag atentia lui Teodorovici ca bugetul Romaniei nu este circul Orlando. Cresterea costului finantarii se datoreaza in exclusivitate cresterii inflatiei, care are la baza masurile aberante ale Guvernelor PSD de la preluarea puterii", scrie Agerpres

In opinia lui Orban, "este clar " totodata, prin mesajul transmis de Comisia Europeana, ca Guvernul Romaniei nu a intreprins niciun demers pentru a se apropia de obiectivul de aderare la zona euro. "Apare in raport foarte clar ca Guvernul nu trebuie sa afecteze independenta Bancii Nationale. Aparitia acestui punct in raport este rezultatul unei agresiuni permanente a liderilor PSD-ALDE si a Guvernelor pe care le-au emanat impotriva BNR, a independentei Bancii Nationale. De asemenea, este foarte clar ca toate derapajele economice sunt rezultatul unor politici economice, bugetare si fiscale iresponsabile care risca sa arunce Romania in criza. Trag un semnal de alarma suplimentar - bugetul pe anul asta este construit avand in vedere o crestere economica de peste 5%, iar realitatea ne-a demonstrat ca, in trimestrul I al anului 2018 raportat la trimestrul IV al anului 2017, Romania a avut zero crestere economica, fiind singura tara din UE in care economia a stagnat. (...) Mi-e greu sa inteleg de ce Guvernul nu tine cont de aceste semnale de alarma care sunt trase de institutiile Uniunii Europene. Presedintele Romaniei a atras atentia in repetate randuri asupra tuturor acestor derapaje", a completat presedintele PNL.

El i-a calificat pe guvernanti drept "niste ageamii, analfabeti economici, niste indivizi care nu inteleg ca Romania este o tara a UE".