La iesirea de la Parchetul General, Petre Roman a sustinut ca acuzatiile sunt "absurde si grotesti", recomandandu-le jurnalistilor sa-i citeasca cartea pentru a se pune la curent cu ce a facut in zilele Revolutiei.

"Prima data cand am avut intr-adevar putere e in 27 decembrie, cand in prima sedinta CFSN eu sunt numit prim-ministru", a mentionat Roman, citat de stirilerprotv.ro.

Procurorii Sectiei Parchetelor Militare din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au dispus extinderea si efectuarea in continuare a urmaririi penale in cazul fostului premier Petre Roman, sub aspectul savarsirii infractiunii contra umanitatii, in dosarul ''Revolutiei''.