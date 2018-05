"Uitati de Pilonul II, a fost o propunere a Comisie Nationale de Prognoza neagreata de Guvern. Nu pot sa vorbesc despre ceva neagreat, nici nu m-am uitat pe propunere.

In mod sigur exista salarii... pentru pensii si salarii. Domnul ministru Eugen Teodorovici a confirmat acest lucru, nu exista nicio problema si chiar as vrea sa nu cream ingrijorari in randul pensionarilor sau in randul salariatilor. Sunt bani de salarii si pensii

Pentru mine e important sa duc la bun sfarsit programul de guvernare si voi face acest lucru", a declarat sefa Guvernului, citata de digi24.ro.

Aceste declaratii au fost facute dupa ce presedintele Klaus Iohannis a sustinut o declaratie de presa, marti seara, in care a avertizat asupra a doua probleme extrem de importante pentru Romania: fondurile europene si pensiile.