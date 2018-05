"Nicio discutie in PSD, cel putin, nu stiu in coalitie, nu a fost despre desfiintarea Pilonului II de pensii. Discutia a plecat de la o comunicare nefericita, de la Comisia de prognoza - de aici a plecat tot. N-a fost o discutie in PSD despre desfiintarea Pilonului II de pensii. Guvernul trebuie sa explice care e avantajul si dezavantajul si sa fie optional Pilonul II de pensii din punctul meu de vedere. Eu, ca cetatean roman, sa stiu exact ce se intampla, cum este - daca sunt in Pilonul I si Pilonul II de pensii - care e pensia mea si nu trebuie sa fie fortat cineva sa fie in Pilonul II de pensii, asa cum s-a facut acum 10 ani. (...) Decizia nu o ia PSD singur, sigur ca vom discuta cu ALDE", a spus Stanescu, citat de capital.ro.

El a tinut totusi sa mentioneze ca "lucrurile merg bine".

"Niciodata nu s-a luat in calcul suspendarea Pilonului II de pensii. Niciodata nu s-a luat in calcul asa ceva, a fost doar o propunere a Comisiei de prognoza. Guvernul trebuie sa ne explice foarte bine ce inseamna Pilonul II. (...) Eu as vrea sa stiu daca la Pilonul II pensia mea va fi mai mare sau mai mica - sa-mi explice Guvernul. Si probabil ca doamna Olguta Vasilescu, in urmatoarea perioada de timp, va iesi ca sa explice acest lucru ca sa stiu daca la Pilonul II de pensii am o pensie mai mare sau mai mica. Trebuie sa fie optional acest lucru", a aratat el.