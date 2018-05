”Demersul l-am facut din proprie initiativa, eu mi l-am asumat. Daca erau alte forte s-ar fi recurs la altceva, poate un procuror ar fi facut o sesizare”, a afirmat Orban.

”Sunt un om responsabil, sunt un om care traieste pe propriile picoare, care isi asuma integral raspunderea si si riscurile pentru toate demersurile sale”, a adaugat el.

El a spus din nou ca demersul a fost facut dupa consultarea unor apropiati cu pregatire juridica, insa a refuzat sa spuna despre cine este vorba.

Presedintele PNL a facut declaratiile dupa ce a fost la Parchetul General. El a spus ca procurorii au vrut sa discute despre o sesizare depusa de un cetatean contra unui procuror, in legatura cu procesul in care a fost achitat, el spunandu-le ca nu vrea sa se constituie parte vatamata in acest caz privitor la infractiunea de represiune nedreapta.