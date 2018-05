In procesul civil intentat luni la New York, Faith Rodgers a povestit ca l-a intalnit prima data pe Kelly la o petrecere, dupa concertul acestuia din San Antonio, Texas, din martie 2017, atunci cand avea 19 ani.

Rodgers, in prezent in varsta de 20 de ani, a declarat in plangere ca artistul, cunoscut pentru hitul "I Believe I Can Fly", a aranjat ca ea sa vina sa-l viziteze la New York in mai 21017 si "a initiat un act sexual nedorit".



"In cursul relatiei lor de aproximativ un an, inculpatul, R. Kelly, obisnuia sa o intimideze si sa o abuzeze mental, verbal si sexual, in timpul si dupa contactul sexual", se precizeaza in plangere, adaugandu-se ca prin acest acest comportament cantaretul viza umilirea si intimidarea reclamantei.

Tanara il acuza totodata pe Kelly ca a sechestrat-o perioade lungi de timp pentru a o pedepsi si ca i-a transmis cu buna stiinta herpes prin contact sexual.

Procesul ei urmeaza mai multor relatari din mass-media din S.U.A. din ultimul an, in care mai multe femei l-au acuzat pe artist, unul dintre cei mai de succes artisti de R&B din ultimii 20 de ani, de comportament sexual inadecvat.

De altfel, serviciul de streaming muzical Spotify a scos in aceasta luna melodiile lui Kelly din playlisturile promotionale. Decizia vine in urma campaniei #MuteKelly, sustinuta de initiativa Time's Up impotriva hartuirii sexuale la locul de munca - care a cerut companiilor asociate cu activitatea muzicala a artistului sa rupa legaturile cu acesta, scrie Agerpres.

De cealalta parte, Kelly, in varsta de 51 de ani, a negat multiplele acuzatii de abuzuri sexuale ce i-au fost aduse, iar in privinta procesului intentat de Rodgers el nu face pe moment niciun comentariu, dupa cum a explicat marti managerul sau, John Holder, intr-un email.