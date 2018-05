"Ma bucur foarte mult pentru decizia de achitare pronuntata in cazul lui Calin Popescu Tariceanu- am crezut in nevinovatia sa si am sustinut acest lucru ca martor in fata procurorului de caz si in fata judecatorilor ICCJ .

Salut faptul ca avem judecatori care rezista la orice presiune din afara salii de judecata si se supun doar legii si propriei convingeri/ ma intreb insa ce se intampla cu cei care acuza fara probe si care sa stie prevederile penale ? Nimic ? Asta nu este normal intr-un stat de drept", a scris Victor Ponta pe Facebook.