Totodata, instanta a decis schimbarea incadrarii juridice din marturie mincinoasa si favorizarea faptuitorului in cea de marturie mincinoasa. Decizia nu este definitiva.

La ultimul termen de judecata, procurorii DNA au cerut o pedeapsa de trei de inchisoare cu executare pentru Calin Popescu-Tariceanu, sustinand, in fata instantei, ca presedintele Senatului, la fiecare ocazie, a facut totala abstractie de faptul ca acuzatiile sunt probate temeinic, iar intr-un "act de totala aroganta" a venit cu tot felul de probe sau justificari pentru mentinerea propriei versiuni a relatarilor, ei considerand ca acesta a avut "aparari puerile, nedemne de pregatirea superioara".

De asemenea, anchetatorul a aratat ca "obligatia de a fi onest ii este total straina lui Calin Popescu-Tariceanu".



"Asadar, apreciem ca, dincolo de orice dubiu, rezulta savarsirea faptei, astfel ca cerem condamnarea sa la pedeapsa de trei ani de inchisoare cu executare. Doar asa se poate corecta comportamentul si asigurarea rolului pedepsei. La stabilirea pedepsei si cuantum aveti in vedere complexitatea faptei si impactul social produs de o astfel de fapta savarsita de catre un fost prim-ministru", a spus reprezentantul DNA.

Aparatorul a aratat ca fapta de care este acuzat Tariceanu nu se bazeaza pe probe

La randul sau, avocatul lui Calin Popescu-Tariceanu le-a cerut magistratilor sa excluda procesele-verbale emise in baza mandatelor pe siguranta nationala din perioada 2008 - 2014, precizand ca nu au ''relevanta si fundament''.Tot atunci, atat reprezentantul DNA, cat si avocatul lui Calin Popescu-Tariceanu au solicitat instantei schimbarea incadrarii juridice, si anume mentinerea doar a infractiunii de marturie mincinoasa si eliminarea celei de favorizare a faptuitorului, scrie Agerpres

In ultimul cuvant, presedintele Senatului a afirmat ca acuzatiile pe care i le aduc procurorii DNA "se bazeaza pe mistificari si contradictii grave".



"Toate declaratiile pe care le-am facut au fost facute sincer, cu buna-credinta. Ma consider nevinovat si nu am dorit sa ingreunez cercetarea penala sau tragerea la raspundere a inculpatilor. Acuzatiile se bazeaza pe mistificari si contradictii grave. (...) Am detaliat si in ce a constat legatura cu Dan Andronic si durata si in ceea ce il priveste pe Tal Silberstein. Este un proces de intentie si se doreste cu totul si cu totul altceva decat scoaterea la lumina a adevarului. (...) Se fac foarte multe broderii si supozitii, care unele dintre ele nu se gasesc astazi in rechizitoriu", a declarat Tariceanu.

Calin Popescu-Tariceanu a fost trimis in judecata de DNA pe 7 iulie 2016 pentru marturie mincinoasa si favorizarea faptuitorului.

Conform DNA, in cadrul actelor de cercetare privind retrocedarea nelegala a unei suprafete din padurea Snagov si a Fermei Baneasa, Tariceanu a facut, sub juramant, la data de 15 aprilie 2016, declaratii necorespunzatoare adevarului cu privire la aspecte esentiale ale cauzei asupra carora a fost intrebat si nu a spus tot ce stie in legatura cu imprejurari esentiale, urmarind prin aceasta impiedicarea/ingreunarea tragerii la raspundere penala a inculpatilor cercetati in dosarul trimis in judecata.

Reactia lui Tariceanu dupa achitare

"Nu va ascund ca este o zi aparte, pe care nu mi-as fi imaginat ca am s-o traiesc vreodata. O zi aparte pentru mine, pentru familia mea, pentru sotie si pentru copii. Dar in mod evident nu se poate rezuma totul la o problema de ordin strict personal, pentru ca demersurile mele publice din ultimii patru ani de a demasca gravele abuzuri si excese facute de statul paralel nu au izvorat din vreo problema personala. Aceasta atitudine, in schimb, m-a costat enorm in plan politic si personal, insa, dupa cum ati vazut, nu m-a clintit in convingerile mele profunde. Si in aceste momente pot sa va spun ca ma gandesc la soarta multor cetateni romani, cetateni simpli, care au devenit tinte si victime ale sistemului care a functionat practic nestingherit in Romania vreme de peste zece ani, fara sa se poata apara, fara sa ne putem apara de tesatura aceasta obscura a statului paralel, cu interesele sale politice, economice", a afirmat Tariceanu.

El a adaugat ca "lupta" pe care a dus-o el este "lupta unei natiuni intregi de a se elibera de catusele statului paralel".

"E o lupta pe care am dus-o pentru un sistem democratic, in care sa prevaleze respectul pentru drepturile si libertatile cetateanului, domnia legii, si nicidecum a bunului plac. Acestea au fost valorile in care am crezut de la inceput, cand m-am angajat in lupta politica, acestea sunt valorile in care cred si eu, si colegii mei liberali din ALDE si pe care doresc sa le inapoiem romanilor. Iar ceea ce doresc sa subliniez este ca ALDE va conduce si in continuare aceasta lupta care reprezinta pentru noi o datorie, o obligatie fata de Romania si fata de partenerii nostri de Coalitie sau fata de cei din societatea civila", a precizat Tariceanu.

Potrivit acestuia, demersurile pe care deja le-a facut conduc la insanatosirea sistemului juridic, si anume, reforma legilor de functionare a justitiei.



"Au fost demersuri care au fost practic bazate pe o incordare as spune consensuala intre factorul politic, reprezentat de majoritate si asociatiile profesionale ale magistratilor - judecatori, procurori si avocati. Ca urmare, cred ca acest demers va avea drept rezultat recastigarea unui element esential pentru functionarea democratica a statului si pentru functionarea a ceea ce se numeste statul de drept, adica independenta totala a magistratilor. Si aici un element foarte important l-a avut scoaterea la lumina a protocoalelor secrete, pe care nu le cunoastem, pe care nici macar nu le intuiam si care au reprezentat o lovitura mortala adusa functionarii statului de drept si o lovitura mortala pentru independenta magistratilor si aceste remarci nu-mi apartin, ele sunt punctele de vedere exprimate de asociatiile profesionale ale magistratilor", a spus Tariceanu.

Tariceanu a sustinut ca acesta reprezinta doar "mijlocul drumului"

"Demersul trebuie continuat pentru a scoate la lumina toata aceasta cangrena a sistemului judiciar, care i-a afectat pe foarte multi cetateni si care au cazut victime, oameni care au fost tarati in procese, care au fost acuzati, supusi oprobiului public, unii din ei arestati fara sa fie judecati, tinuti inchisi lungi perioade, ca in final sa fie achitati", a afirmat Tariceanu.

Presedintele Senatului a subliniat insa ca nu pot exista derogari de la normele statului de drept in numele combaterii coruptiei, care nu trebuie sa fie "un paravan pentru rafuieli politice".



"Sunt oameni care si-au vazut carierele profesionale distruse, reputatia, familia s.a.m.d. si cred ca trebuie sa acceptam cu totii ca nu putem deroga de la normele statului de drept in numele unui tel care este onest, si anume, combaterea coruptiei. Combaterea coruptiei nu poate sa fie insa un paravan pentru rafuieli politice, pentru lupte de acaparare de putere si nu putem sa acceptam ceea ce se numeste in mod uzual victime colaterale, adica nevinovati care intra in aceasta morisca a sistemului din care nu se pot apara corect datorita modului in care functiona pana de curand justitia, cu protocoalele secrete dintre justitie si servicii. Si toate aceste lucruri sigur ca trebuie curmate, pentru a reveni la o stare de normalitate", a sustinut liderul ALDE.

"Romania este de peste zece ani impinsa intr-un mecanism cunoscut ca MCV - Mecanismul de Cooperare si Verificare cu Comisia Europeana. Vreau sa trag o singura concluzie: ca acest mecanism a functionat vreme de peste zece ani, practic, ignorand toate aceste lucruri care s-au petrecut in Romania, ignorand semnalele cu privire la gravele abuzuri si excese si, pana la urma, corectarea situatiei vine tot ca o reactie a organismului numit societatea romaneasca, asa cum este ea denigrata de foarte multi, criticata enorm. Pana la urma, lucrurile astea nu au venit de la Comisia Europeana, au venit din interior, oameni care au avut curaj sa spuna lucrurilor pe nume, presa, care a fost extrem de curajoasa, deciziile unora care au contribuit decisiv la scoaterea la lumina a adevarului, cum a fost decizia de desecretizare a protocolului dintre SRI si DNA. Ceea ce ma face sa fiu increzator pentru viitor, pentru ca societatea isi gandeste singura antidotul pentru asemenea situatii", a apreciat Tariceanu.

Referindu-se in context la Mecanismul de Cooperare si Verificare (MCV), presedintele Senatului a afirmat ca acesta a functionat "ignorand semnalele cu privire la gravele abuzuri si excese" din Romania.