Nota de adoptare tacita pentru acest proiect, la care termenul de dezbatere si vot s-a implinit pe 14 mai, a fost citita in plen de presedintele de sedinta, senatorul Adrian Tutuianu, scrie Agerpres.

Potrivit initiatorilor, parlamentari PSD, art. 12 se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: "(1) Sunt pedepsite cu inchisoarea de la 1 la 5 ani urmatoarele fapte, daca sunt savarsite in scopul obtinerii pentru sine, de bani, bunuri ori alte foloase materiale necuvenite: a) efectuarea de operatiuni financiare, ca acte de comert, incompatibile cu functia, atributia sau insarcinarea pe care o indeplineste o persoana ori incheierea de tranzactii financiare, utilizand informatiile obtinute in virtutea functiei, atributiei sau insarcinarii sale; b) folosirea in orice mod, direct sau indirect, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii".

De asemenea, initiatorul precizeaza ca operatiunile financiare sunt cele "care antreneaza circulatia de capital, operatiuni de banca, de schimb valutar sau de credit, operatiuni de plasament, in burse, in asigurari, in plasament mutual ori privitor la conturile bancare si cele asimilate acestora, tranzactii comerciale interne si internationale. Pentru a fi efectuate ca acte de comert, operatiunile financiare trebuie sa constituie un act de specula sau o actiune de intermediere in circulatia bunurilor, facuta in mod organizat".

"Sintagma 'pentru sine sau pentru altul' a urmarit, in conceptia legiuitorului, evitarea situatiei in care autorul faptei, desi comite o infractiune, ar putea sa invoce, in apararea sa, faptul ca nu este beneficiarul foloaselor rezultate, in fapt, o asemenea abordare nu are legatura cu realitatea. Astfel, este absurd sa presupunem faptul ca o persoana comite o asemenea infractiune fara niciun fel de interes ori beneficiu personal. Doar pentru a aduce foloase necuvenite unei terte persoane. In mod evident, acela care comite fapta incriminata are un interes, nelegitim si beneficiaza, chiar si indirect, de folosul rezultat. Daca acest interes nelegitim si beneficiul rezultat nu apartin, cel putin partial, si autorului, atunci nu poate fi vorba de o infractiune de coruptie sau asimilata unei infractiuni de coruptie. Este esential sa se determine o legatura certa intre fapta incriminata si beneficiul rezultat, in favoarea faptuitorului. Faptul ca aceasta legatura poate fi intermediata nu inlatura posibilitatea determinarii, ca si obligatia de a fi determinata cu certitudine. Beneficiarul aparent este, in fapt, doar un intermediar, astfel nu ne gasim in prezenta unei infractiuni de coruptie sau a uneia asimilata unei infractiuni de coruptie", se arata in expunerea de motive a proiectului.



"In ceea ce priveste sintagma "bani, bunuri ori alte foloase necuvenite", intentia legitima a legiuitorului de a nu limita tipurile de foloase necuvenite ce se pot obtine dintr-o asemenea infractiune a dus in timp la absurditati si la concluzii contrare acestei intentii. Astfel, castigul de imagine, popularitatea ori rezultatul unui scrutin electoral au devenit "foloase necuvenite" ale unor infractiuni de coruptie sau asimilate acestora, ceea ce este absurd. In aceste conditii se creeaza posibilitatea de a eticheta drept folos necuvenit absolut orice, ceea ce, cu siguranta, nu a fost si nu este in intentia legiuitorului. Existenta unui folos este esentiala sub aspectul laturii obiective a infractiunii, in lipsa acesteia fapta fiind fie neincriminata din punct de vedere penal, fie incriminata (si sanctionata) pe o alta incadrare juridica. Sintagma "bani, bunuri ori alte foloase materiale necuvenite" nu este limitativa sub aspectul beneficiilor ilicite ce pot fi obtinute prin infractiunile vizate, ci previne extinderea abuziva, printr-o interpretare excesiva a acestora", se mai precizeaza in expunerea de motive a actului normativ.

Proiectul lege va intra in dezbatere la Camera Deputatilor, care este for decizional in acest caz.