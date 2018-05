"Eu cred ca in perioada urmatoare ar trebui sa ne abtinem de la a mai face revolutii de catifea in domeniul economic. Cred ca e momentul sa consideram ca legislatia e suficienta pentru a lasa mediul de afaceri sa se dezvolte singur, noi doar incurajandu-l prin parghiile pe care le avem active, de la ajutoare de stat si pana la programe start-up. Deci cred ca pe viitor ar trebui sa ne abtinem de la orice revolutie de natura fiscala, sa ne abtinem de la rediscutarea nivelelor de impozitare, de la modul in care se percep taxele si sa lasam mediul de afaceri intr-un cadru predictibil in care sa se dezvolte", a precizat el, la Parlament, intrebat daca ar sustine transferul contributiilor de la angajat la angajator.

Pe de alta parte, el a afirmat ca "de o buna bucata de vreme" nu a mai avut discutii pe probleme economice cu reprezentanti avizati din Guvern si a marturisit ca are un "oarecare regret", scrie Agerpres.



"Cred ca motivul pentru care in ultima vreme nu am discutat probleme economice a fost ca presiunea opiniei publice a indreptat lucrurile catre alte directii. Poate ca acesta a fost motivul. Eu acum caut explicatii. In orice caz, in cadrul coalitiei noi nu avem fisuri, nu am avut nicio disputa si nu s-a pus niciodata problema unei divergente structurale. Stiu ca s-au invocat discutii legate de candidaturi la Presedintia Romaniei, legate de modul in care vom participa la alegerile europene, de faptul ca ALDE creste si asta ar putea sa fie la un moment dat un subiect de neliniste pentru PSD - desi eu nu cred deloc asta, eu cred ca PSD ar trebui sa se bucure pentru ca ALDE creste in sondaje, deoarece pentru PSD si pentru noi obiectivul fundamental in clipa de fata este ca in permanenta PSD+ALDE sa aiba cel putin 50% in optiunile publice si sa se vada ca exprima in continuare vointa majoritatii romanilor. Nu, nu pot sa spun ca exista divergente de o asemenea profunzime, dincolo, sigur, de orgoliile personale, de comportamentele personale. Nu putem fi identici, pentru ca daca eram identici erau dansii la ALDE sau noi la PSD. Ba chiar ar trebui sa ne bucuram ca exista o anumita diversitate si pe asta se bazeaza si ALDE atunci cand creste in sondaje", a precizat el.

Ce spune despre pilonul II de pensii

"In legatura cu pilonul II de pensii, banii care sunt acolo si care sunt intr-o suma de circa 9 miliarde de euro sunt banii romanilor. Cetatenii romani sunt titularii de cont si banii sunt proprietatea lor exclusiva, atat de exclusiva incat ei pot fi, in caz de deces, si lasati ca mostenire. Acesti bani nu pot fi preluati la pilonul I de pensii sub nicio forma, cel putin in actuala Constitutie. Oricine spune ca pilonul II de pensii trebuie sa se reintoarca la pilonul I si sa se suspende ignora evolutiile demografice pe termen lung, ignora faptul ca Romania are mare nevoie de instrumente de finantare a echilibrelor macroeconomice si prefera captivitatea intr-un orizont pe termen scurt", a precizat Vosganian, la Palatul Parlamentului.

Intrebat daca ar fi constitutionala o ordonanta care sa sisteze aceste contributii si sa preia acele fonduri catre pilonul I, Vosganian a afirmat ca preluarea banilor din pilonul II la pilonul I de pensii ar fi o "frauda la Constitutie, ar fi un abuz" si asa ceva nu crede ca este posibil.



"Preluarea banilor din pilonul II la pilonul I de pensii ar fi o frauda la Constitutie, ar fi un abuz si asa ceva nu cred ca este posibil. Mai ales ca e vorba de milioane de titulari de cont, dintre care cel putin un milion, daca nu chiar 1,2 milioane, au conturi de peste 10.000 de lei, ceea ce deja este o suma consistenta. In al doilea rand, ideea ca s-ar putea relua angajarea cetatenilor in fondurile de pensii mi se pare ca asa cum este propusa este o idee profund eronata. Anume ca, daca cetatenii in clipa de fata nu mai opteaza, ei trec automat in pilonul I si numai daca opteaza explicit ca vor sa pastreze si o suma in pilonul II raman in pilonul II. Asa ceva nu este firesc, pentru ca cetatenii au optat o data in 2008 si, daca acum se va intampla altfel, se va intampla numai daca ei isi schimba optiunea. Chiar in situatia aceasta, pe care eu nu o accept, in care s-ar da o lege prin care cetatenii sa fie rugati sa opteze, ar trebui asa: cei care opteaza sa treaca la pilonul I trec la pilonul I, iar cei care nu opteaza raman cu optiunea pe care si-au manifestat-o in 2008", a explicat deputatul ALDE.

El a adaugat ca, in situatia in care s-ar calcula pensia prin contributia pilonului I si a pilonului II - "pilonul II avand o fructificare deja de 15 - 20 de ani -, atunci pensia ar fi mai mare decat daca s-ar suspenda pilonul II si banii ar fi dati numai de pilonul I". "Deci pilonul I plus pilonul II este mai mare ca punct total de pensie decat pilonul I, din calculele noastre, cam cu 15 - 20%", a precizat Vosganian.

In opinia sa, e nevoie de o capacitate a Romaniei de a se refinanta.

"In clipa de fata, Romania are acest risc legat de deficitul bugetar pentru ca nu are o capacitate interna de refinantare. Capitalizarea bancara din Romania este mult mai redusa decat a altor tari din Europa centrala, nu mai vorbesc de Europa de vest. Piata de capital, piata asigurarilor au capitalizare relativ redusa. O tara ca Marea Britanie a putut sa aiba deficite bugetare de pana la 10% din PIB fara sa scada atractivitatea, pentru ca Marea Britanie are resurse de refinantare. Deci Romania trebuie sa isi creeze astfel de instrumente si fondurile private de pensii sunt un instrument deosebit de util pentru a da consistenta pietelor financiare", a subliniat Varujan Vosganian.