"Cred ca e o gluma ce a facut domnul Orban, bine n-a fost capul lui (...), mana altcuiva a fost. Dar cred ca e o gluma ceea ce a incercat domnul Orban. Nu poti sa faci asa ceva intr-o democratie, (...) chiar daca nu suntem consolidata asa de bine. Nu poti sa faci o asemenea gluma. Din pacate, nu e om politic cred in primul rand", a spus Stanescu, citat de dcnews.ro.

Chestionat de jurnalisti daca ar fi necesar un dialog cu seful statului, raspunsul ministrului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice a fost: "Presedintele, in urma situatiei politice, a ceea ce s-a intamplat, cred ca a ramas putin in ofsaid, ca sa fiu elegant. Si nu stiu cate discutii putem sa avem cu domnul presedinte, in momentul in care ceri demisia de patru ori prim-ministrului in functie, mai mult, ultima data, o ceri de la un summit international. Cred ca un presedinte trebuie sa fie al tuturor romanilor (...), sa dea dovada de foarte mult echilibru in primul rand".