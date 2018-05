Chestionata de un jurnalist cum suporta sa fie "ciuca batailor in tara", raspunsul sefei Guvernului a fost: "Cum suport? Nu este usor. Faceti un exercitiu de imagine (sic! - n.r.) si va puneti un pic in locul meu si vezi atatea jigniri, atata ura si atatea lucruri urate. Dar ce sa fac, sa fac un pas inapoi? Am o responsabilitate fata de Romania si fata de romani".

Potrivit digi24.ro, la interventia jurnalistului, care a sustinut ca poate exista un sambure de adevar in criticile care ii sunt aduse, premierul a mentionat: "Ce sambure de adevar sa existe cand prim-ministrul Romaniei este acuzat de inalta tradare? Am fost noua ani europarlamentar, mi-am slujit tara in acesta calitate si imi voi sluji tara si in calitatea de premier".