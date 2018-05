"Sunt sustinuta de coalitia majoritara. Este exclus ca sa-mi dau demisia. Dimpotriva, stiti cum se spune in Romania, ceea ce nu te ucide, te face mai puternic. Consider ca pot sa duc guvernarea pana in anul 2020", a spus sefa Guvernului, citata de ziaruldeiasi.ro.

De mentionat ca premierul a atribuit folclorului romaneasc celebrul aforism al filosofului Friedrich Nietzsche "ceea ce nu te ucide te face mai puternic".

Intrebata daca i-ar fi solicitat liderului social-democrat, Liviu Drganea, sa o lase sa demisioneze, insa acesta ar fi pus presiune pe ea sa ramana in functie, raspunsul premierului a fost: "Categoric nu. Vad ca zvonistica functioneaza. Nu. Daca as fi vrut acest lucru, as fi spus acest lucru, dar am reiterat ca sunt un om puternic si imi voi duce la capat mandatul, pana in 2020".