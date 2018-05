"Am observat, recunosc, cu multa ingrijorare ce se intampla si nu numai de acum. (...) A fost parca chiar la investirea nu stiu carui guvern PSD, ca au fost multe, cred ca Guvernul Tudose, cand exact inainte de depunerea juramantului, in cadrul audierilor in Parlament cineva facuse afirmatia ca se desfiinteaza Pilonul II. Iata ca de atunci a aparut un ping-pong de declaratii, ba se desfiinteaza, ba nu se desfiinteaza, ba se nationalizeaza, ba nu se nationalizeaza, ba se suspenda, ba nu se suspenda. Este foarte, foarte ingrijorator, aceasta abordare este, deja, la limita unei guvernari diletante, foarte toxice si ii somez pe guvernanti sa-si revina, sa clarifice odata pentru totdeauna care este intentia lor legala de Pilonul II, fiindca aici nu este vorba de niste bani care sunt ai statului sau bani publici, sunt bani privati, sunt banii oamenilor care contribuie la Pilonul II si nu poti sa te joci cu asa ceva. Pe de alta parte, aici avem de-a face cu o chestiune care trebuie clarificata si planificata pe termen lung. Nu plateste nimeni o contributie la pensie ca sa primeasca banii a doua zi si riscul cel mai mare pe care il vad aici este ca oamenii sa piarda increderea in capacitatea statului de a proiecta si a gestiona sistemul de pensii si lumea deja incepe sa-si puna intrebari. (...) Asa nu se poate, este nevoie de o clarificare ferma, sper eu o clarificare in sensul ca PSD nu se atinge de acesti bani si atunci lucrurile se pot cladi mai departe", a spus Iohannis.

Intrebat daca intentioneaza sa se consulte cu premierul Viorica Dancila si cu ministrii din domeniu pe acest subiect, seful statului a raspuns ca astfel de consultari se pot face, dar ca este nevoie de o clarificare din partea celor din PSD sau din coalitia majoritara care au venit cu aceste dezinformari.

Iohannis, despre ideea lansata de PSD ca Pilonul II sa devina optional

", a afirmat seful statului.

Presedintele Iohannis a aratat ca se poate face o analiza in ceea ce priveste rentabilitatea Pilonului II de pensii, scrie Agerpres.

"Daca bine imi amintesc, a mai avut cineva de la PSD asa idei de modificare a Pilonului II, prin 2013-2014 s-a facut o analiza si s-a gasit ca aceste fonduri au un randament bun si atunci s-a abandonat ideea de a modifica lucrurile. Acum, iata, dupa putini ani iarasi se reia discutia, or nu se poate construi o arhitectura in domeniul pensiilor unde din doi in doi sau din trei in trei ani cineva care intamplator guverneaza incepe sa puna sub semnul intrebarii totul", a conchis Iohannis.