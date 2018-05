"Daca domnul Orban ar fi fost un cetatean turmentat care depune de capul lui o sesizare penala nastrusnica impotriva Guvernului, nu ar fi fost nimic grav si cu siguranta nu l-ar fi luat nimeni in serios. Grav este ca aceasta tiribomba penala a fost aruncata de seful PNL si are loc dupa ce presedintele Iohannis a amenintat-o public pe doamna prim-ministru. Deci nu poate fi trecuta cu vederea. Este o gafa diplomatica de proportii si un atentat iresponsabil la stabilitatea tarii”, afirma Gabriela Firea intr-un comunicat transmis luni de PSD.

Ea sustine ca aceasta actiune a presedintelui PNL afecteaza grav relatiile Romaniei cu doi parteneri strategici importanti - Israelul si Statele Unite ale Americii.

"Partenerii nostri nu isi pot explica de ce o intalnire oficiala in Israel sau o discutie despre o decizie deja luata de SUA e privita de seful opozitiei din Romania ca un act de inalta tradare nationala. Nu e de mirare ca ceilalti lideri PNL incearca cu disperare sa se disocieze de aventura nesabuita a sefului lor de partid”, a aratat Firea, care a adaugat ca presedintele Iohannis are obligatia sa se pronunte public cat mai rapid pentru a clarifica "daca este sau nu complice cu Orban in aceasta actiune”, scrie News.ro.

Gabriela Firea mai sustine ca "singurul act de tradare il comite chiar Ludovic Orban, fata de cetatenii tarii".

"In loc sa lase acest guvern sa isi faca treaba pentru care a fost investit, sa faca investitii in scoli, in spitale, in infrastructura, in loc sa asiguram o minima continuitate in absorbtia fondurilor europene, ca abia s-au deblocat programele si au inceput sa vina banii din Europa, domnul Orban vrea sa rastoarne guvernul prin astfel de metode nelegitime si rusinoase, cu plangeri penale penibile, care risca sa arunce tara in scandal. Singurul act de tradare il comite chiar Ludovic Orban, fata de cetatenii acestei tari care pur si simplu s-au saturat de astfel de scandaluri politice jenante”, a mai precizat vicepresedintele PSD.