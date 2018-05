Stefanescu spune ca, la circa 45 de minute dupa declaratia sa facuta joia trecuta, prin care i-a solicitat demisia din functie a liderului PNL, Ludovic Orban, in urma plangerii penale depusa impotriva premierului, a primit un telefon de la DNA, pentru a fi chemat luni la audieri. El a adaugat ca nici dupa aceste audieri nu stie despre ce dosar este vorba si nici speta in care este considerat martor de catre DNA si a acuzat ca "vanatoarea social-democratilor din partea 'statului paralel' continua".



"Vanatoarea vizavi de PSD continua foarte dur si foarte inflacarat din partea "statului paralel". Curg plangerile penale vizavi de ministri, primul ministru, membrii conducerii PSD la nivel central si local - toate intr-un amalgam sustinut foarte ferm de catre PNL, cu Orban si Iohannis. Joi, dupa ce domnul Orban a facut celebra plangere penala pentru "tradare de tara" impotriva primului ministru si a presedintelui PSD, Liviu Dragnea - plangere care a socat presa internationala - caz unic in analele democratiei UE de la infiintare, am avut o declaratie prin care cer inclusiv demisia lui Orban, pentru ca gestul sau vulnerabilizeaza Romania ca imagine si din punct de vedere al investitiilor straine, lucru care in momentul de fata se vede si pe piata de capital. Suntem intr-o cadere continua de joi, din cauza declaratiei lui Orban si a acestei aberatii sustinute chiar prin tacere de catre Iohannis. Dupa ce declaratia mea a aparut public, si am explicat de ce trebuie urgent sa-si dea demisia, la vreo 40 - 45 de minute distanta am primit un telefon de la DNA prin care am fost informat asa brusc ca am devenit martor intr-un dosar. Nu mi s-a comunicat nici despre ce dosar este vorba, nici martor la ce, dar am fost chemat la audieri", a detaliat Codrin Stefanescu.

El a mai precizat ca ceea ce s-a spus "pe surse" in legatura cu audierea sa la DNA nu este adevarat, pentru ca nu a fost chemat pentru dosarele Belina sau Tel Drum si nici nu i s-a sugerat sa faca vreun denunt, fiind intrebat doar despre o intalnire la care au fost prezenti mai multi colegi de partid.

"Am fost intrebat strict vizavi de lucrul la care spun ei ca am fost martor, respectiv la o intalnire pe care am convocat-o eu la mine la mine acasa, o discutie colegiala la o cafea. Si am realizat ca aceasta chemare a mea nu are un fundament solid, adica cu declaratia mea sau fara, in acest dosar, nu stiu daca se schimba ceva petrecut cu ani de zile in urma. (...) Am realizat ca aceasta chemare a mea a fost facuta pentru a inchide listing-ul complet la PSD. Pana astazi, singurul care a scapat de chemarea si audierea la DNA (...) am fost eu. Incepand de astazi, lista e completa suta la suta, deci aceasta institutie se poate lauda ca la nivelul conducerii centrale a PSD suta la suta au fost chemati, anchetati sau analizati lideri, inclusiv cei din conducerile judetene ale partidului. In momentul de fata intreaga conducere a PSD a trecut intr-o forma de ancheta de catre statul paralel. In concluzie, pot afirma ca metodele si modul in care suntem sicanati nu fac altceva decat sa ne intareasca ideea ca trebuie sa luptam pana la capat pentru a modifica legi, atitudini si anumite articole legislative, astfel incat sa reintroducem in Romania democratia, normalitatea si firescul, pentru ca se intampla acum este total lipsit de orice normalitate si de firesc", a aratat secretarul general adjunct al PSD.