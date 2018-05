"Va somez dle Dragnea sa incetati campania de intimidare, de amenintare a functionarilor publici, a procurorilor, a cetatenilor care isi fac datoria corect in Romania. Am vazut cu stupoare cum Dragnea a ajuns sa ii ameninte si pe jurnalisti ca, daca mai difuzeaza informatii provenite din surse guvernamentale, nicidecum informatii inventate, risca sa fie pasibili de comiterea de infractiuni. Am vazut ca ati declansat un linsaj impotriva mea. Sunt obisnuit si nu vom face niciun pas inapoi, dle Dragnea, in fata atacurilor mizerabile pe care le-ati declansat impotriva mea. Va somez inca o data sa nu mai amenintati, sa nu mai intimidati cetatenii romani, jurnalistii, functionarii publici, procurorii, pentru ca riscati sa cadeti din nou la marginea legii si riscati sa va creati probleme dumneavoastra", a afirmat, intr-o conferinta de presa, Ludovic Orban.

El a subliniat ca nu il sperie nici "anuntatul miting al PSD", potrivit Agerpres.

"Ma indoiesc ca romanii ar veni la un miting de sustinere a incompetentei si a analfabetismului functional. Ma indoiesc ca romanii ar veni sa sprijine o putere politica ce isi bate joc de Romania si care risca sa arunce Romania intr-o noua criza economica si care risca sa scoata Romania de pe traiectoria normala euroatlantica pe care a fost asezata de noi", a declarat Orban.

Liderul liberalilor a raspuns si acuzatiilor lui Liviu Dragnea, care a sustinut ca in cazul acestei plangeri penale "se poate vorbi de antisemitism institutional". "Am vazut declaratiile dlui Dragnea. Eu sunt anti-Dragnea. A fi anti-Dragnea nu cred ca inseamna ca esti impotriva Statului Israel. Sunt un om care intotdeauna am sustinut relatii prietenesti, relatii apropiate cu Statul Israel si resping categoric asemenea ineptii si inventii realizate de disperatul Dragnea care nu mai stie ce vorbeste", a completat Ludovic Orban.

Ludovic Orban: Ce sa fac daca constat ca se realizeaza incalcari flagrante ale Constitutiei si ale legii?

Presedintele PNL a aratat ca plangerea penala pe care a depus-o este un drept constitutional si legal.

"Nu numai ca este un drept constitutional si legal pe care il am ca cetatean sa sesizez atunci cand constat incalcarea Constitutiei si a legii, si este chiar o obligatie, iar pentru mine este o obligatie morala sa fac acest lucru. (...) Ce sa fac daca constat ca se realizeaza incalcari flagrante ale Constitutiei si ale legii, asa cum au savarsit dl Dragnea si cu ciracii sai? Este normal si firesc sa ma adresez celor care sunt investiti prin Constitutie si lege sa cerceteze faptele respective", a declarat Orban.

El nu a dorit sa dea detalii cu privire la plangerea penala, aratand ca este "treaba celor care sunt investiti prin Constitutie si prin lege".

Ludovic Orban a precizat ca in plangerea sa a sesizat anumite fapte care pot intruni elementele constitutive ale unor infractiuni.

"Atat timp cat pentru interesele personale ale lui Dragnea sunt sacrificate de catre Guvern si de catre institutii din cadrul Guvernului interese fundamentale ale Romaniei, poate fi vorba de o tradare a intereselor nationale, iar in ceea ce priveste celelalte fapte pe care le-am descris nu trebuie sa ai un aparat juridic, este suficient sa ai bun simt. (...) Bunul simt imi spune ca, atunci cand Guvernul decide lucruri care ar trebui decise de presedinte in conformitate cu decizia CCR 683 si cu textul constitutional, normal ca se substituie presedintelui in decizii care tin de atributele fundamentale ale presedintelui. (...) Atunci cand interese fundamentale ale statului roman sunt calcate in picioare, cand sunt dinamitate punti intre noi si altii, care au fost construite in zeci de ani, cand deciziile luate afecteaza credibilitatea externa a Romaniei, cand interesele Romaniei sunt sacrificate pentru interesele personale ale lui Dragnea, eu consider ca ne aflam in faza in care sunt tradate interesele nationale", a afirmat Ludovic Orban.

Presedintele PNL a reamintit ca a depus plangerea penala in calitate de cetatean, dupa ce s-a consultat cu colegi si apropiati. El a spus ca nu s-a consultat cu presedintele Klaus Iohannis si nici cu consilierii acestuia in privinta demersului.

De asemenea, liderul liberalilor a precizat ca baza partidului il sustine in acest demers. "Beneficiez de o sustinere aproape fara precedent din partea bazei PNL, din partea tuturor celor care sunt exasperati si revoltati de dezastrul pe care il provoaca in Romania guvernarea PSD", a subliniat Orban.

El a spus ca, in mod sigur, la Biroul Executiv al PNL de marti se va discuta despre plangerea penala pe care a depus-o impotriva premierului.