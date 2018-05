"Se contureaza sau se poate contura ideea ca aici vorbim - pe langa alte prostii - se poate vorbi de antisemitism institutional, in momentul in care - citind acea plangere penala - se vorbeste de acuzatii de inalta tradare pentru un oficial care a avut intalniri oficiale cu sefi de stat si de guvern din alta tara. Dincolo de faptul ca este o abordare kaghebista, ceausista, securista, care te duce cu gandul la "agenturili straine", aici este tratat Statul Israel ca o putere straina cu care noi suntem in conflict. Dupa parerea noastra, este o actiune care aduce deservicii majore Romaniei. Atat cei care au conceput aceasta plangere penala, cat si cel care si-a asumat-o dau dovada de o mare iresponsabilitate. Sunt acuzati niste cetateni israelieni ca sunt agenti de influenta - am vazut comentarii ca ar fi spioni -, fara niciun fel de responsabilitate, fara o minima baza, fara niciun fel de dovada sau proba. Inseamna ca pe acest precedent toti consultantii straini care au fost in Romania in ultimii ani si care vor mai veni, asa cum merg si in alte tari, sunt agenti de influenta si cei care au lucrat cu ei pot fi acuzati de inalta tradare. Orice contact pe care un oficial roman, indiferent ce pozitie ocupa, contact pe care il poate avea un cetatean strain ce poate ocupa o functie importanta intr-o institutie din alta tara, poate fi acuzat de inalta tradare", a declarat Dragnea, intr-o conferinta de presa sustinuta la finalul BPN al PSD.

Potrivit presedintelui Camerei Deputatilor, "asistam a nu stiu cata oara la o incercare de a da jos un guvern si de a prelua intr-un mod nelegitim puterea din Romania, guvernarea, pentru ca puterea efectiva inca mai este gestionata intr-un mod neconstitutional si nelegal de unele institutii, incercand sa-i foloseasca pe unii procurori. Nu putem fi de acord ca un guvern sa fie dat jos cu ajutorul procurorilor, in conditiile in care nu exista nici macar o farama de adevar in ceea ce priveste acuzatiile respective, dincolo de caracterul aberant al plangerii in sine", a precizat liderul PSD.

El a reafirmat ca social-democratii si colegii lor de la ALDE sustin in continuare Guvernul.

"Nu exista din partea primului ministru si a PSD vreo ezitare in ceea ce priveste continuarea guvernarii. Avem o majoritate stabila si inca speram ca mai exista undeva o farama de luciditate, responsabilitate si intelepciune ca acest demers sa nu intre intr-o zona care sa scape de sub control si Romania sa ramana intr-o zona de stabilitate care ajuta pe toata lumea, inclusiv pe noi, inclusiv pe partenerii nostri strategici cu care am avut si vom avea in continuare relatii, chiar daca sunt puteri straine", a adaugat Dragnea.

Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat joia trecuta ca a depus o plangere penala impotriva premierului Viorica Dancila. Liderul liberal o acuza pe Dancila de inalta tradare, prezentarea cu rea-credinta de informatii presedintelui Romaniei, uzurparea functiei si divulgarea de informatii secrete de stat. Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus joi trimiterea la DIICOT a plangerii formulate de Orban, aceasta fiind structura competenta in acest caz.