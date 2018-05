Inalta Curte de Casatie si Justitie dezbate luni ultimul termen in dosarul in care Sebastian Ghita este judecat, printre altele, pentru dare de mita, cumparare de influenta si santaj, ocazie cu care procurorul DNA a reiterat rechizitoriul si a solicitat pedepse cu executare pentru cei judecati in acest caz.

Anchetatorul a precizat in fata judecatorilor ca dosarul este unul de referinta pentru coruptia si legaturile dintre sistemul judiciar si lumea politica.

"Se impune ca pedepsele cu inchisoare sa fie executate in regim de detentie efectiva. Aceasta cauza este una de referinta despre coruptia si legaturile dintre sistemul judiciar si cel politic", a sustinut procurorul de sedinta.

Cu privire la Liviu Tudose, Viorel Dosaru si Constantin Ispas, DNA a precizat ca acestia au inteles "sa subordoneze importantele functii de autoritate publica pe care le detineau unor interese private din domeniul politic". Despre Sebastian Ghita, procurorul DNA a sustinut ca si-ar fi construit o retea informativ-operativa incompatibila cu statul de drept, adaugand ca acesta s-a sustras de la judecata, asa ca nu exista o garantie ca va executa pedeapsa.

Sebastian Ghita a fost trimis in judecata in acest dosar pentru doua infractiuni de dare de mita, cumparare de influenta, spalare de bani, santaj, doua infractiuni de folosire, in orice mod, direct sau indirect, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii si conducerea unui vehicul fara permis de conducere.