El a dezmintit public astfel de informatii, citand in context articolul din Codul penal care se refera la comunicarea de informatii false ("Comunicarea sau raspandirea, prin orice mijloace, de stiri, date sau informatii false ori de documente falsificate, cunoscand caracterul fals al acestora, daca prin aceasta se pune in pericol securitatea nationala, se pedepseste cu inchisoarea de la unu la 5 ani").



"O informatie de acest gen, care este suta la suta mincinoasa, poate destabiliza intr-adevar economic si social Romania si poate aduce atingere securitatii nationale. Nu stiu ce a spus dl sef de la Prognoza. O guvernare se exercita in baza unui program de guvernare aprobat in Parlament si care este public. In ceea ce priveste pilonul II de pensii, obiectivele noastre au fost asumate si sustinute si sunt sustinute in continuare si anume primul obiectiv este ca in urmatoarea perioada Ministerul Muncii si nu numai sa finalizeze o analiza riguroasa, exhaustiva a tuturor datelor financiare, pentru a se putea prezenta tuturor cetatenilor Romaniei informatiile financiare referitoare la nivelul de pensii pe care il va avea un cetatean roman care este doar in pilonul I si nivelul de pensie pe care il va avea un cetatean care este si in pilonul I si in pilonul II. Al doilea obiectiv este ca cetateanul roman, odata informat, sa aiba posibilitatea sa opteze unde considera dumnealui personal ca este mai bine sa ramana - doar in pilonul I sau si in pilonul I si in pilonul II", a declarat Dragnea, intr-o conferinta de presa sustinuta la finalul sedintei Biroului Permanent National al PSD.